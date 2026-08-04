Albacete anuncia ayudas con un millón de euros de presupuesto para equipación de viviendas y refuerzo al comercio local

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, presenta una nueva línea de ayudas. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este martes una nueva línea de ayudas, por valor total de un millón de euros, que nace con un doble objetivo, ya que permitirá a más de 650 jóvenes equipar sus viviendas, al tiempo que reforzará el apoyo del Ayuntamiento al comercio local.

Acompañado por el concejal de Hacienda, Alberto Reina, y la concejala de Comercio, Rosa González de la Aleja el alcalde ha recordado que "el acceso a la vivienda es uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra juventud y que tan importante como adquirir una vivienda es poder convertirla en un hogar", destacando el importante esfuerzo económico que supone equipar una casa para quienes están iniciando una nueva etapa de su vida, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Manuel Serrano ha señalado que esta línea de ayudas, una de las "medidas estrella" del nuevo Plan Municipal de Vivienda, está dirigida a jóvenes de entre 18 y 37 años que hayan adquirido una vivienda en el término municipal de Albacete entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, con un precio máximo de adquisición de 280.000 euros, impuestos incluidos.

Según ha explicado el alcalde, la ayuda tendrá un importe de 1.500 euros por vivienda y será compatible con cualquier otra subvención destinada a la compra de vivienda. Se materializará mediante una tarjeta emitida por una entidad colaboradora, que permitirá adquirir productos destinados al equipamiento del hogar en los establecimientos adheridos.

Entre los gastos subvencionables se incluyen muebles para salón, dormitorios, cocina o baño, electrodomésticos grandes y pequeños, iluminación, artículos de decoración, textil del hogar, utensilios de cocina y artículos de baño, es decir, los elementos necesarios para hacer habitable una vivienda.

El alcalde ha subrayado que la convocatoria persigue también un importante objetivo económico, ya que las compras deberán realizarse en establecimientos adheridos de pequeño y mediano tamaño de Albacete, siguiendo el mismo modelo de retorno económico aplicado en otras ayudas municipales como las destinadas por nacimiento.

"De este modo conseguimos un doble beneficio: ayudamos a nuestros jóvenes a reducir la carga económica que supone la puesta en marcha de un nuevo hogar y, al mismo tiempo impulsamos el comercio de proximidad, apoyando a los establecimientos que generan empleo, riqueza y vida en nuestros barrios", tal y como ha señalado Manuel Serrano.

El alcalde ha explicado que podrán beneficiarse de esta convocatoria jóvenes entre 18 y 37 años en el momento de presentar la solicitud, con nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o, en su caso, con residencia legal en España acreditada de forma ininterrumpida desde 2021.

Además, deberán estar empadronados en Albacete desde el 1 de enero de 2021, disponer de una fuente de ingresos regular y cumplir los límites de renta establecidos en las bases, adaptados tanto a personas que viven solas como a unidades de convivencia y contemplando también situaciones de discapacidad.

Manuel Serrano ha señalado que las bases establecen también limitaciones para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, por lo que no podrán acceder quienes ya dispongan de otra vivienda en propiedad, salvo las excepciones previstas, ni cuando exista parentesco de primer grado con la persona vendedora o participación en la empresa o entidad que realiza la venta.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de Urvial, empresa municipal encargada de tramitar íntegramente la convocatoria. El plazo de presentación será de tres meses desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia o hasta el agotamiento del crédito disponible.

Manuel Serrano ha asegurado que el Ayuntamiento continuará impulsando "políticas útiles, que responden a necesidades reales", apostando por facilitar la emancipación juvenil, favorecer que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida en Albacete y fortalecer el tejido comercial y empresarial de la ciudad.

El alcalde ha asegurado que "creemos que es una medida equilibrada, responsable y eficaz, porque cada euro invertido tendrá un doble impacto: mejorará la calidad de vida de nuestros jóvenes y contribuirá a que ese dinero permanezca en la economía local, beneficiando al pequeño comercio y al empleo de nuestra ciudad", recordando además que "no hay ningún ayuntamiento de capital de provincia en toda España que esté construyendo tanta vivienda para vender y alquilar como el de Albacete".