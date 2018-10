Albacete aprueba pedir el grado de Psicología para el campus biosanitario de la capital

Publicado 22/02/2018 14:28:20 CET

ALBACETE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos municipales, a excepción de Ganemos Albacete que se ha abstenido, una propuesta para que en el campus de la capital se oferte la titulación universitaria de Psicología, además de algún tipo de formación vinculada al ámbito aeronáutico.

En presencia de representantes del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, Modesto Belinchón, portavoz del grupo socialista

--que ha planteado la moción-- ha asegurado que ven "adecuada la especialización por campus" planteada por la Universidad regional, y por ello piden para Albacete "con Medicina, Enfermería y Farmacia" el grado de Psicología ya que se enmarca dentro de las Ciencias de la Salud, "algo en lo que está especializado nuestro campus".

"Lo más coherente es que esta especialización se incorpore donde tiene más sentido", ha defendido.

Por otro lado, el PSOE ha solicitado también que se instaure en Albacete "algún tipo de formación relacionada con la aeronáutica" aprovechando el Polígono Aeronáutico y las "diversas y muy destacadas" empresas del sector.

La moción ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos, cuya portavoz, Carmen Picazo ha asegurado que hay "tiempo porque se ha dejado encima de la mesa en la reunión del Consejo Social de la UCLM"; y también el PP ha votado a favor.

GANEMOS ACUSA DE OPORTUNISMO

Los más críticos han sido Ganemos Albacete, ya que a pesar de que se ha abstenido, ha acusado al grupo socialista de "oportunismo político" por presentar esta propuesta.

Su concejal, Victoria Delicado, ha pedido al PSOE que retire la moción porque piensan que "no es una buena propuesta" ya que el "ayuntamiento no puede tomar partido en un tema complejo como éste, de sinergias con otros sectores", y ha añadido que "se han dejado llevar por el oportunismo" y por la "confrontación crónica" entre el rector y el gobierno regional. "Si no existiera no habrían traído aquí esta moción", ha sentenciado.

GESTIÓN DE LOS BIORESIDUOS

El pleno del Ayuntamiento ha dado también luz verde a la puesta en marcha de la recogida selectiva de basura orgánica en origen, a petición del grupo municipal de Ganemos Albacete.

Su portavoz, Álvaro Peñarrubia, ha pedido que se instalen "contenedores marrones" y que se realice una campaña de concienciación entre la ciudadanía para su uso correcto y "eficiente".

A pesar de haber salido adelante con el apoyo de todos los grupos, desde Ciudadanos ha instado a la Junta a que redacte la Estrategia Regional, ya que no está incluida en el actual Plan de Residuos de 2016 de Castilla-La Mancha, según ha asegurado el concejal de Ciudadanos, Arturo Gotor.

Desde el equipo de gobierno, la concejal de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja ha asegurado que necesitan un " impulso de la Junta en materia legislativa y económica" por el coste que conllevará su implantación, aunque ha señalado que desde el Ayuntamiento ya ha consignado una partida de 1,2 millones para implantar estos contenedores "de forma piloto" en dos puntos de la ciudad, que se determinarán cuando el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de Albacete esté preparado para poder recibir estos residuos y para llevarlos al centro de tratamiento.

TENSIÓN POR LA HUELGA FEMINISTA

Uno de los momentos más tensos del pleno ha llegado durante el debate de la moción conjunta presentada por Ganemos Albacete y el PSOE para apoyar las movilizaciones y huelga feminista del 8 de marzo.

En una de sus intervenciones, la concejal Victoria Delicado ha acusado al Ayuntamiento de no querer modificar la hora del acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde se entregan los premios 'Reconocidas 2018' --al coincidir con la hora de la huelga-- , ante lo que el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano ha pedido que "no confronte" y le ha acusado de intentar "rizar el rizo".

Un asunto, a juicio del alcalde, en el que "es más fácil, por respeto, que los convocantes cambiasen la hora que no movilizar a todas las asociaciones de mujeres, partidos, instituciones, Consejo Local de la Mujer y premiadas, con la hora ya fijada de antemano".

TARJETA SANITARIA

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos ha pedido la creación de una tarjeta ciudadana y que se mejore la regulación del cableado exterior de las fachadas de los edificios. También se ha aprobado por unanimidad otra moción para la implantación de la nueva Ley de Contratos del sector público, el 9 de marzo entrará en vigor.

Y ha salido por unanimidad la Declaración institucional para facilitar el empadronamiento a personas sin hogar en Albacete y pedanías, sea cual sea su nacionalidad, y aunque no tengan un domicilio fijo, algo en lo que tendrán parte muy activa los servicios sociales y la Policía Local.