Albacete celebra su 70º Festival desde el 24 de agosto con Dani Fernández y Sergio Dalma entre sus grandes reclamos

Presentación del 70º Festival de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado el 70º Festival de Albacete, una edición que, del 24 de agosto al 5 de septiembre, con una programación que combina grandes nombres de la música nacional, flamenco, teatro, danza aérea y espectáculos de calle en algunos de los espacios más emblemáticos de Albacete.

Serrallé, que ha estado acompañada durante la presentación por Ángel Tierra, director de Territorio Musical; María Victoria Fernández, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Albacete; María Dolores Olivares, presidenta de Asprona; Miguel Angel Gallardo, presentador; y Wences Martínez y Javier Hernández, promotores y organizadores de Fanátiko Fest, ha destacado que "alcanzar 70 ediciones supone poner en valor una política cultural sostenida en el tiempo y un proyecto que ha sabido crecer junto a la ciudad, acercando a la ciudadanía una programación diversa y de calidad y consolidándose como una de las grandes citas de nuestro calendario".

La responsable municipal de Cultura ha puesto el acento en el valor de una cita que, durante décadas, "ha sido un punto de encuentro, un motivo para salir a la calle, compartir y sentirnos orgullosos de nuestra ciudad", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa. En este sentido, ha defendido que "gobernar también es proteger aquello que da identidad a una ciudad", situando la cultura como uno de los pilares que contribuyen a hacer de Albacete "una ciudad más dinámica, más abierta y con una mayor calidad de vida".

La programación arrancará el lunes 24 de agosto, con la recuperación del Patio Flamenco, una de las señas de identidad del Festival, que se celebrará en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros, a las 22.00 horas, y que tendrá continuidad durante tres jornadas.

El 24 de agosto será el turno de Bonela Hijo, acompañado a la guitarra por Bonela Chico; el 25 de agosto actuará Ana Mochón, junto al guitarrista Daniel Valseca; y el 26 de agosto cerrará el ciclo Miguel de Tena, acompañado por Antonio de Patrocinio Hijo, éste último concierto a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Las tres jornadas comenzarán a las 22.00 horas y las entradas tendrán un precio de 10 euros por día.

MÚSICA PARA VARIAS GENERACIONES

El jueves 27 de agosto, a las 22.00 horas, la Plaza del Altozano acogerá, con acceso libre, 'He's Back. Michael Jackson Tribute', un espectáculo de música y danza que recreará los grandes éxitos del Rey del Pop con músicos, bailarines y una puesta en escena de gran formato.

El viernes 28 de agosto, a las 20.00 horas, llegará a la Caseta de los Jardinillos 'Locos por la Música', una gran celebración del pop y el rock español que reunirá a Melon Diesel, OBK, Los Toreros Muertos, La Guardia y Hechizo, con su homenaje a Héroes del Silencio, en una cita presentada por El Pulpo.

El sábado 29 de agosto, a las 22.00 horas, el Estadio José Copete será escenario de la actuación de Dani Fernández, que llegará a Albacete con 'La Insurrección Tour', una de las grandes giras del pop-rock español del momento.

La programación musical continuará el domingo 30 de agosto, a las 21.00 horas, en la Plaza de Toros, con Sergio Dalma y su gira 'Ritorno a Via Dalma', un espectáculo que recupera el espíritu de su exitoso proyecto de clásicos italianos y que recorrerá también los grandes éxitos de sus más de tres décadas de trayectoria.

ESPECTÁCULOS GRATUITOS

El lunes 31 de agosto, la Plaza del Altozano volverá a convertirse en escenario al aire libre con 'Sky Explorer', de la compañía belga Lyapunov. El espectáculo, que tendrá dos pases a las 19.00 y 20.30 horas y será de acceso libre, combinará funambulismo, música en directo y poesía visual para transformar el cielo de Albacete en un espacio escénico.

El martes 1 de septiembre, a las 21.30 horas, el Teatro Circo acogerá la comedia 'Que Dios nos pille confesados', protagonizada por Josema Yuste, Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado. La obra plantea un enredo de sospechas, robos, policías y amor en torno a un valioso cuadro del siglo XVII.

El miércoles 2 de septiembre, a las 22.00 horas, la Plaza del Altozano volverá a mirar al cielo con 'Voalá Station', un espectáculo de danza aérea que se desarrolla a más de 15 metros de altura y que fusiona teatro, danza, música en directo y acrobacias aéreas. La propuesta será también de acceso libre.

FANÁTIKO FEST PONDRÁ EL BROCHE DE ORO

El sábado 5 de septiembre, de 16.00 a 24.00 horas, la Caseta de Los Jardinillos acogerá Fanátiko Fest 2026, una de las grandes citas de música urbana y electrónica previas a la Feria.

La edición de este año contará con Noriel como uno de sus grandes protagonistas, acompañado por Alex Martini, Albert González, Iván Ortiz y Belén Jurado, además de diferentes artistas y DJs vinculados a algunos de los principales espacios de la escena musical urbana. El festival se ha consolidado como una cita de referencia para el público joven y como uno de los grandes encuentros musicales de la ciudad.

COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO

La concejala ha destacado también el compromiso del Ayuntamiento con una cultura más accesible e inclusiva, poniendo en valor la colaboración con Asprona en la elaboración de los programas de lectura fácil.

En este sentido, ha señalado que "esta iniciativa permite acercar la información cultural a un mayor número de personas, facilitando su participación en la programación de la ciudad".

Serrallé ha reivindicado, además, la apuesta del Ayuntamiento por una política cultural estable durante todo el año, basada en el apoyo a los creadores, la apertura de nuevos espacios y la consolidación de grandes citas y "el Festival de Albacete es uno de los mejores ejemplos de esa manera de entender la gestión cultural con una cultura accesible, diversa, de calidad y pensada para todos los públicos".

La concejala ha señalado que esta 70ª edición mantiene precisamente ese equilibrio entre tradición y renovación, entre grandes producciones, propuestas gratuitas, artistas nacionales y compañías internacionales. Una programación que permitirá disfrutar de la cultura en espacios como la Plaza del Altozano, la Plaza de Toros, el Teatro Circo, el Estadio José Copete y la Caseta de Los Jardinillos.

Finalmente, Elena Serrallé ha invitado a los albaceteños y a quienes visiten la ciudad durante estas fechas a disfrutar de una programación concebida para vivir la cultura "en la calle, en nuestros teatros y en nuestros espacios más emblemáticos".