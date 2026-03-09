Albacete celebrará en 2027 su III Congreso de Historia y unas jornadas sobre el medio natural de la provincia

Presentación del III Congreso de Historia de Albacete. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Albacetenses ha anunciado este lunes en su sede del Palacio Fontecha que en 2027 celebrará su 50 aniversario con el III Congreso de Historia de la Provincia y las cuartas jornadas sobre el medio natural.

El director del centro de investigación, Antonio Caulín, ha señalado que del 25 de mayo al 15 de octubre de este año estará abierto el plazo para la recepción de trabajos que quieran participar en el congreso interdisciplinario, que abordará "de forma transversal las diversas ciencias sociales y otras áreas como pueda ser la medicina o la economía" de cara a entender "cómo se ha gestado la historia de nuestra provincia".

El congreso cubrirá todos los periodos históricos, desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea, así como disciplinas como la Geografía, con comisiones de expertos encargadas de revisar las comunicaciones y organizar las ponencias.

El encuentro de historiadores busca actualizar el corpus de investigaciones y debatir las nuevas herramientas como Internet y la Inteligencia Artificial aplicadas a la ciencia social 27 años después de que se celebrara la anterior edición del congreso.

La fecha de celebración, aún por confirmar, está planeada para los días del 6 al 9 de abril de 2027. Las cuartas jornadas del medio natural de la provincia también buscan difundir los últimos avances que ha habido en Albacete, 11 años después del último encuentro, según ha detallado la vicedirectora del Instituto, Ana Teresa Moreno.

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha recordado que el Instituto de Estudios Albacetenses cuenta con 140 investigadores y más de 1.200 colaboradores, participa en excavaciones arqueológicas como la de Libisosa o el Castillo de Las Peñas y ha gestionado el archivo fotográfico de la provincia con más de 20.000 imágenes, así como la edición de las revistas de difusión científica Albasit o Sabuco.

Cabañero ha asegurado que impulsarán la dimensión del congreso y el 50 aniversario del centro con actividades complementarias como exposiciones, monográficos y conciertos.