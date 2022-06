Albacete celebrará este martes el 'Día de la Música' en ocho escenarios al aire libre

ALBACETE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ, ha presentado los actos de conmemoración del Día de la Música, que se celebra el 21 de junio. Casañ, acompañado por representantes de la Banda Sinfónica Municipal, la Unión Musical Ciudad de Albacete y la Escuela de Música Moderna, ha señalado que este martes las calles y plazas de la ciudad se llenarán de melodías y bandas sonoras de todos los estilos.

Con esta iniciativa, ha reflejado Casañ, "Albacete se suma a la celebración fijada por la Unión Europea para promover el intercambio cultural entre los pueblos a través de la música". Serán ocho los escenarios en los que la ciudadanía podrá disfrutar de la música "y el mejor talento local", ha apuntado el vicealcalde y concejal de Cultura, indicando que las actividades se desarrollarán desde las 11.00 horas a las 23.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este año, que es el cuarto que se celebra el Día de la Música en Albacete, Vicente Casañ ha avanzado que habrá una novedad: "nos extendemos también hacia plazas y parques de distintos barrios, lugares como los Jardines Ismael Belmonte, Parque Sur o Ramón Casas, con el ánimo de descentralizar esta gran celebración". Así, los espacios que ofrecerán música serán la Plaza de la Constitución, la Plaza San José de Calasanz, Explanada Parque Abelardo Sánchez, Jardines Ismael Belmonte, Plaza Mayor, Plaza Ramón Casas, Museo de la Cuchillería y Parque Sur.

En concreto, en la Plaza de la Constitución, habrá conciertos de solistas al piano; también agrupaciones de violines y dúos de flauta y piano, de alumnado de dos de los conservatorios de Albacete, el Real Conservatorio de Música y el Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco.

En la Plaza San José de Calasanz, se podrá disfrutar de la actuación de solistas de piano de alumnado de centros de enseñanza privados, "gracias por su implicación a las academias Amadeus, Minuet, Taller de Músicos, Escuela de Música Santa y Cecilia", ha señalado Casañ, destacando que, en ambas plazas, el horario será de 11.00 a 13.30 horas por la mañana y de 18.00 a 21.00 horas por la tarde.

En la explanada del Parque de Abelardo Sánchez el horario de tarde será de 19.00 a 22.30 horas, con una muestra de distintos estilos de música moderna, música de autor, rap, rock and roll y disco. En este escenario actuará la Orquesta Infantil de Guitarras; The Breath; Le Tuliplen; Miguel Mayorga; Javi Alemañy; Fumarolas; Covercraft y The Rollouvers.

En los Jardines Ismael Belmonte, también en horario de tarde, el escenario se llenará de contenido con una muestra de pop rock y grupos integrados en AMIGA (Asociación de Músicos de Albacete). En concreto, aquí actuarán Mike Telle; Soundrivers; Veder; Juancho y Los Boomers; Dramones; Chilling with my cum y Fonocracia.

MÁS ESPACIOS

En la Plaza Mayor, de 20.00 a 23.00 horas, los grupos de la Escuela de Música Moderna de la Universidad Popular, ofrecerán su buen hacer. En la Plaza Ramón Casas, en el barrio Hospital, la Unión Musical Ciudad de Albacete, ofrecerá un concierto a partir de las 21.00 horas de la tarde.

En el Museo de la Cuchillería, la ciudadanía podrá disfrutar de un concierto a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete y en Parque Sur, la música se combinará con la danza, de la mano del espectáculo 'Fuego Fatuo', de la Compañía Mayte Ballesteros.

Por último, Vicente Casañ ha querido dar las gracias a los conservatorios, asociaciones y agrupaciones musicales, "que se han sumado a esta gran fiesta que celebraremos con escenarios al aire libre, que servirán para demostrar el talento local, en una gran variedad y diversidad de estilos: desde el blues, pasando por el soul, el funk, el pop, el rock, la música clásica o sinfónica, o el jazz, y todo en un día".

En este sentido, el director de la Unión Musical Ciudad de Albacete, Alberto Nevado; la cantante de rock Amparo Peinado, y los representantes de la Escuela de Música Moderna y de la Banda Sinfónica Municipal, Javier Palacios y Ana Belén Sánchez, respectivamente, han agradecido a la Concejalía de Cultura su apuesta por "sacar la música a la calle y visibilizar el talento local", han concluido.