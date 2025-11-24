Albacete convierte bibliotecas y centros socioculturales en puntos violeta contra la violencia machista

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha inaugurado este lunes la Red de Espacios contra la Violencia de Género en el centro de participación ciudadana Ágora - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha inaugurado este lunes la Red de Espacios contra la Violencia de Género en el centro de participación ciudadana Ágora, la cual cuenta con 18 instalaciones municipales como bibliotecas, piscinas, polideportivos o centros socioculturales que funcionarán como puntos violeta para luchar contra la violencia machista. "Estos centros van a servir para informar y atender a víctimas de violencia de género a partir de ahora", ha explicado el primer edil.

La iniciativa, que ha contado con la participación del Área de Igualdad y técnicos profesionales del área de atención psicológica y jurídica del Centro de la Mujer, ha formado en cursos especializados a más de un centenar de monitores y trabajadores de los espacios que forman la red de cara a "erradicar la lacra del machismo y conseguir una ciudad en igualdad libre de agresiones sexuales", según ha detallado Serrano, quien ha recordado también la cooperación en el proyecto de las asociaciones feministas y la propia Policía Local

Estos nuevos espacios por tanto servirán como centros de primera atención y asesoramiento que reafirman "el claro compromiso del Ayuntamiento" por la igualdad.

La concejala de Personas e Igualdad, Gala de la Calzada, ha asegurado que en Albacete "no hay cabida a la violencia de género", y que la nueva red ofrecerá a partir de ahora "espacios de prevención e información que demuestran que la igualdad se vive y se defiende a diario", poniendo a disposición "de la mujer de cualquier barrio un punto violeta en el que podrá ser acompañada, escuchada y asesorada sin ser juzgada".

Los centros disponen de una placa identificativa en la entrada recordando que el lugar dispone de un protocolo para actuar ante las violencias machistas.