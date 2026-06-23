Albacete da luz verde a su Zona de Bajas Emisiones

Pleno extraordinario sobre la Zona de Bajas Emisiones. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Aunque entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el equipo de Gobierno cuenta con tres meses para instalar las cámaras, como medida previa y necesaria para su puesta en marcha definitiva.

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha explicado que en breve se elaborarán las instrucciones y las tramitaciones necesarias para las áreas peatonales y aquellas al amparo de esta ordenanza y se informará debidamente a los vecinos sobre esta aprobación.

Según informa el Consistorio, Navarro ha agradecido a todas las personas y entidades que han presentado sus alegaciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones su intención de mejorar el texto inicial.

Un agradecimiento que el concejal ha hecho extensivo a los servicios municipales de Medio Ambiente, Asesoría Jurídica, Acción Social, Igualdad e Infraestructuras por sus contribuciones y, de manera especial, a la sección técnica y administrativa de Movilidad por el esfuerzo realizado durante la tramitación de la ordenanza y la resolución de las alegaciones.

Según ha recordado Francisco Navarro, la ciudad de Albacete tiene la obligación, por la Ley de Cambio Climático, de establecer una Zona de Bajas Emisiones y no hacerlo supondría como consecuencia un grave perjuicio económico para las arcas municipales, ya que supondría la retirada de entre 4 y 5 millones de euros de fondos europeos, así como la imposibilidad de seguir optando a otras ayudas de Europa.

La ZBE afecta a las calles o tramos de calles dentro del perímetro que determinan las vías Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, Avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y Paseo de la Libertad.

Una Zona de Bajas Emisiones que no supondrá ninguna limitación para los ciudadanos empadronados en Albacete y para los que paguen el impuesto de circulación en la ciudad. Solo se verán afectados por la ZBE aquellas personas que no estén empadronadas en Albacete, no paguen el impuesto de circulación aquí y su vehículo no tenga etiqueta ambiental.

En estos casos, tendrán la obligación de sacar un ticket de la zona azul o entrar a un parking público o de un hotel para poder atravesar esta zona, tal y como viene sucediendo hasta ahora en la inmensa mayoría de los casos.

ZONA NARANJA EN EL ENTORNO DE VILLACERRADA

En cuanto a la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la Zona Azul en el pleno extraordinario, Francisco Navarro ha puesto en valor la principal aplicación práctica que verá la luz tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, como es la implantación de la Zona Naranja en el entorno de la calles circundantes de Villacerrada, para dar un primer paso en la solución de la carga y descarga que existe de manera especial en esta zona de la ciudad.

Francisco Navarro ha asegurado que se informará convenientemente de esta Zona Naranja y se darán las instrucciones pertinentes para que la puesta en marcha de esta novedad tenga los resultados esperados.