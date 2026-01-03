Albacete habilita 50 plazas para albergar a personas sin hogar ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos

Albaceete constituye el Centro de Coordinación Operativa, ante las previsiones de la Aemet. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, ha habilitado 10 plazas adicionales en el Albergue Municipal, estando previsto, en caso de que sea necesario, preparar un pabellón con otras 40 plazas más para las personas que vivan en la calle.

Esta es una de las medidas adoptadas en la reunión de coordinación del Platemun (Plan de Emergencia Municipal) celebrada en la mañana de este sábado, tras activarse a las 00.00 dicho plan en fase de alerta, con motivo de la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para los próximos días anunciada por la Aemet.

Una reunión donde se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa, ubicado en el cuartel de la Policía Local, hasta la normalización de la situación meteorológica prevista en la ciudad, según informa el Consistorio.

Así, ante la previsión de nevadas, habrá 120 efectivos de la Policía Local trabajando el próximo lunes en dos servicios claves como son la seguridad ciudadana, para atender cualquier eventualidad que pueda ocurrir, así como en movilidad para garantizar el tráfico en la ciudad, especialmente en las vías más transitadas, los accesos a los polígonos industriales, centros de salud y hospitales.

Asimismo, está previsto encender la calefacción de los colegios del municipio el próximo día 7 para que cuenten con una temperatura adecuada cuando vuelvan a abrir sus puertas tras las vacaciones de Navidad.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS EN CASO DE NEVADAS EN EL MUNICIPIO

El alcalde, Manuel Serrano, ha informado de los medios materiales y humanos con los que cuenta el Ayuntamiento para actuar en caso de que fuera necesario ante el frío y las nevadas, haciendo especial hincapié en el mantenimiento y cuidado de las vías públicas con el fin de garantizar la seguridad de los viandantes y conductores.

En este sentido, Serrano ha explicado que, en caso de nevadas, Alvac, empresa encargada de la reparación y conservación de obras públicas, cuenta con dos camiones quitanieves, 33 toneladas de sal, un capataz y cinco trabajadores a disposición del dispositivo; Aullasa, la concesionaria del mantenimiento de las autovías tiene ocho camiones quitanieves, dos retroexcavadoras y un tractor pala y disponen aproximadamente de 300.000 kilos de sal; mientras que la empresa de mantenimiento de zonas verdes, Ingesan OHL, cuenta con cuatro camiones y dos palas mini, así como con 1.500 kilos de sal.

Valoriza, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad, tiene dos barredoras con acople de pala, un vehículo multiuso con pala y sal, una retro-pala y dos esparciadores de sal, y diez toneladas de sal.

En cuanto a los medios humanos de los que dispone Valoriza para organizar, planificar y llevar a cabo las actuaciones necesarias preventivas y correctivas en caso de temporales de nieve y hielo en la ciudad de Albacete, cabe señalar que cuenta con 150 personas entre los turnos de mañana, tarde y noche.

Cuando las condiciones de humedad y temperatura puedan suponer la formación de placas de hielo, Valoriza llevará a cabo un tratamiento preventivo en las calzadas a través de una baldeadora de salmuera, así como en las zonas de umbría, colegios, hospitales, centros de salud y otros edificios públicos para evitar la formación de placas de hielo.

En definitiva, Valoriza cuenta con tres brigadas de esparcimiento de sal a granel; diferentes vehículos de retirada de nieve; 8 equipos de brigadas móviles de actuación rápida; así como trabajadores encargados de la limpieza manual de 74 sectores de actuación de la ciudad; junto a las brigadas de residuos sólidos urbanos y equipos de contingencia para atender aquellas zonas que requieran de una acción inmediata o se encuentren fuera de las zonas principales de actuación y necesiten de alguna intervención.

PLAN DE VIABILIDAD INVERNAL

El regidor ha recordado que además existe un Plan de Viabilidad Invernal para prevenir heladas en la calzada, así como para actuar en caso de nevadas en los tramos de carretera que son responsabilidad municipal, cuyos medios materiales y humanos también se sumarían al dispositivo en caso de ser necesario.

El equipo de trabajo para este fin está compuesto por un jefe de obra, un capataz y un retén con cinco oficiales de primera, y tiene como maquinaria adscrita dos camiones grúa de 18 toneladas, dos esparcidores de fundentes de 4 metros cúbicos cada uno, y una hoja quitanieves de 3,20 metros.

El Ayuntamiento tiene un contrato de conservación de travesías en las siguientes tramos del municipio que son objeto de actuación en los trabajos de viabilidad invernal: N-301 (a), entre los puntos 240+290 y 251+680; N-430 (a), entre los puntos 512+430 y 514+800, y entre 516+950 y 520+000: N-322 (a), entre 348+490 y 353+115; N-322 (a), entre 355+190 y 357+050; Carretera de las Peñas, entre el kilómetros 0 y el punto 1+300; enlace local N-430 a-N-322 a, desde el 353+950 al 354+450; rotondas y paso superior entre la carretera de Pozo Majano y el Acceso Sur al Polígono Campollano; y carretera del Cementerio desde el punto 0 al 2+300.

EL AYUNTAMIENTO PIDE PRECAUCIÓN A LA CIUDADANÍA

En el caso de que se produzcan nevadas, el Ayuntamiento recomienda a la población evitar los desplazamientos no esenciales, sobre todo en carretera, y de ser así, llevar cadenas y extremar la precaución, conduciendo con velocidad reducida y sin frenazos bruscos; tener en casa reserva de agua, alimentos, medicamentos y comprobar el funcionamiento de la calefacción; y en los desplazamientos a pie, usar calzado antideslizante para evitar caídas y tener cuidado ante posibles desprendimientos, sobre todo de árboles.

Los tramos más conflictivos en caso de nevadas cercanos a Albacete son la A-31 en los tramos Albacete-Chinchilla-Bonete y Albacete-La Roda, y la N-301 en el tramo Albacete-Tobarra.

PLENA COORDINACIÓN

Manuel Serrano ha puesto en valor la plena coordinación que existe entre los servicios municipales y la atención continua con la que se está abordando la situación.

"Estamos prevenidos y preparados para actuar con diligencia, efectividad, eficacia y agilidad ante cualquier incidencia que pueda ocurrir a consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos previstos".

El alcalde ha dado las gracias a las personas que han participado en la reunión de coordinación, así como a todos los efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y a los trabajadores municipales de los servicios implicados que redoblarán sus esfuerzos mientras esté activa la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, poniendo en valor su implicación, responsabilidad, profesionalidad y compromiso.