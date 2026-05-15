Albacete ofrecerá más de 3.000 plazas para las Escuelas de Verano, cuyo plazo de solicitud se abre el próximo lunes

Cartel de la Escuela de Verano de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete y concejal de Inclusión, Manuel Serrano, ha presentado este viernes el programa de Escuelas de Verano del Ayuntamiento para 2026, que incrementa sus plazas en un 10 por ciento con respecto al año anterior hasta superar las 3.000. El plazo de solicitud se abrirá el próximo lunes, 18 de mayo

Según informa el Consistorio, estas actividades, que cuentan con un presupuesto de 360.000 euros, se desarrollarán durante los meses de julio y agosto, organizadas en cuatro quincenas independientes. El horario será de 9.00 a 14.00 horas, con servicio gratuito de acogida matinal desde las 8.00 horas y comedor opcional hasta las 15.30 horas.

Manuel Serrano ha recordado además que los menores beneficiarios de beca de comedor escolar durante el curso estarán exentos del pago tanto del comedor como de la tasa de la Escuela de Verano, gracias a la colaboración de la Junta de Comunidades.

El alcalde ha informado de que podrán participar menores de entre 3 y 12 años empadronados en la ciudad de Albacete y que el plazo de solicitudes permanecerá abierto desde el lunes 18 de mayo, a las 9.00 horas, hasta el viernes 22 de mayo.

En cuanto a los precios, Manuel Serrano ha informado que son de 50 euros por quincena para un hijo/a; de 80 euros si es para dos hijos/as de la misma unidad familiar; de 100 euros si son tres; y de 110 euros si son cuatro, contando con el plazo de tres días para hacer el abono tras concederse la plaza.

"Estas Escuelas de Verano no son únicamente un recurso de conciliación para las familias, también son también un espacio educativo, de convivencia y crecimiento personal para muchos niños y niñas de la ciudad", ha dicho el alcalde, que ha destacado su importancia para seguir manteniendo rutinas, hábitos y espacios de aprendizaje adaptados a cada edad y a cada necesidad.

El alcalde ha agradecido el trabajo realizado por los Servicios de Acción Social y Educación, así como la colaboración de las entidades participantes, subrayando que la cooperación entre administraciones y entidades sociales permite atender mejor la diversidad y garantizar un servicio de calidad para todos los menores.

Toda la información sobre el Programa de Escuelas de Verano 2026 puede consultarse en la página web del Ayuntamiento y en el portal específico habilitado para este recurso, mientras que las solicitudes podrán tramitarse de manera telemática a través de la empresa gestora o presencialmente mediante el Registro Municipal de la calle Iris para aquellas familias que no dispongan de medios

CINCO MODALIDADES DE ESCUELAS DE VERANO

Manuel Serrano ha explicado que el Ayuntamiento volverá a poner en marcha cinco Escuelas de Verano distintas para dar cobertura al mayor número posible de menores y atender sus diferentes necesidades.

Concretamente, el alcalde ha señalado que habrá Escuelas de Verano del Ayuntamiento en los CEIP 'Ilustración', 'Simón Abril', 'Cristóbal Valera', 'Benjamín Palencia', 'José Serna', 'Virgen de los Llanos', 'María Llanos Martínez', 'Reina Sofía' y 'Diego Velázquez', así como en los Centros Socioculturales de Santa Ana y El Salobral.

Además, Manuel Serrano ha señalado que, por segundo año consecutivo, se atenderá la demanda de los niños y niñas de cinco meses a tres años a través de los Centros de Conciliación gestionados a través de la Concejalía de Igualdad y cofinanciados con el programa 'Corresponsables', explicando que en 2026 se contará con un centro más, por lo que el servicio se prestará en las Escuelas Infantiles del Paseo de la Cuba y Los Almendros.

Asimismo, la ciudad contará nuevamente con las Escuelas de Verano que prestan entidades de referencia como son Asprona, Metasport y Desarrollo fruto del convenio suscrito con el Ayuntamiento, por una cuantía total de 36.000 euros (12.000 euros por entidad).

La representante de la Escuela de Verano de Metasport, Atenea Contreras, ha explicado que está dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 16 años y que las actividades se desarrollarán en el IES 'Tomás Navarro Tomás' y en la piscina del Carlos Belmonte, adaptadas a todos los perfiles, contando con un profesional sociosanitario para atender todas sus necesidades. El precio es de 40 euros por semana y las inscripciones en la sede del barrio de industria.

Ana Lozano, de la Asociación Desarrollo, ha señalado que su escuela atiende a niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 16 años, principalmente con Trastorno del Espectro Autista, tanto en su sede, como en el colegio Ana Soto, como en las piscinas municipales, del 29 de junio al 14 de agosto, con un precio de 60 euros por semana. Las inscripciones, serán también presenciales en la propia sede.

Desde Asprona, Rosa Roldán, ha explicado que los usuarios son niños, niñas y jóvenes de edades similares, pero con grandes necesidades de apoyo, explicado que no son escuelas segregadas, sino comunitarias, que se desarrollarán en el Centro de Ocio de esta asociación, así como en centros socioculturales y piscinas de la ciudad.