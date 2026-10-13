Albacete visibiliza desde este jueves el duelo gestacional, perinatal y neonatal con varias actividades

El Ayuntamiento y la Asociación Meciendo Estrellas celebran un acto para acompañar a las familias. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Personas, Gala de la Calzada, y la portavoz de la Asociación Meciendo Estrellas en Albacete, María Ángeles Tendero, han presentado este martes las actividades que se llevarán a cabo de las actividades organizadas con motivo del Día del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal.

Así, este jueves, 15 de octubre, a las 18.00 horas, tendrá lugar un acto homenaje en la puerta del Ayuntamiento y posteriormente se visitará el monolito en forma de estrella instalado en los jardines del Ayuntamiento hace ya tres años para recordar a estos bebés y mostrar el apoyo de la ciudad a sus familias.

Tendero, ha explicado que, además del acto previsto para el día 15, el viernes 16, a las 11.00 horas, se celebrará otro homenaje en la puerta del hospital, donde se repartirán lazos, se soltarán globos en recuerdo de los bebés y se leerá el manifiesto de FEDUC de 2026.

Según informa el Consistorio, el sábado 17 tendrá lugar el segundo encuentro de familias de Meciendo Estrellas, con la presentación de la asociación a las 10.30 horas y, a las 11.15 horas, la proyección en la Biblioteca Pública del documental 'La geometría del ombligo', seguida de una charla coloquio con su autora, Ana, mamá de Lua.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se celebrará un encuentro presencial para familias en el Centro Sociocultural Antonio Cepillo, que concluirá con un ritual en recuerdo de sus bebés. María Ángeles Tendero ha invitado a participar en esta actividad a todas las familias que hayan sufrido una pérdida gestacional, aunque no pertenezcan a la asociación.

Finalmente, el domingo 18, a las 11.00 horas, ha señalado que la plaza de la Constitución acogerá una sesión de zumba solidaria con la que finalizará la semana de actividades con la que se pretende "dar visibilidad al duelo gestacional, perinatal y neonatal y acompañadas a las madres y familias que han perdido un bebé".

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS

La portavoz de Meciendo Estrellas en Albacete ha explicado que la asociación trabaja para visibilizar el duelo gestacional, perinatal y neonatal, una pérdida que todavía se vive como un tabú y cuyo dolor a menudo se minimiza socialmente.

Entre sus objetivos figuran mejorar la atención a las familias y colaborar con profesionales sanitarios en los procesos de acompañamiento, además de impulsar talleres y acciones formativas dirigidas a personal sanitario, profesionales del acompañamiento y personas interesadas en conocer esta realidad.

Además, la entidad desarrolla grupos de ayuda mutua online mensuales, que ofrecen a las familias un espacio seguro para expresar su dolor y compartir el proceso de duelo, así como una red de recursos para profesionales sanitarios.

Por su parte, la edil ha incidido en la necesidad de visibilizar el duelo gestacional, perinatal y neonatal, así como de acompañar y dar voz a las familias que han sufrido la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o en los primeros días de vida.

Dicho esto, ha subrayado que se trata de un duelo que muchas veces se vive en silencio y que no siempre encuentra la comprensión necesaria, por lo que ha insistido en la importancia de generar espacios de reconocimiento, respeto y acompañamiento, señalando que "detrás de cada pérdida hay una historia, una familia, unos sueños y un amor inmenso".

La concejala ha agradecido la labor que desarrolla Meciendo Estrellas desde que comenzó su andadura el 29 de octubre de 2020 como una red de acompañamiento formada por mujeres y familias que han perdido a sus hijos durante el embarazo, poniendo en valor su compromiso decidido para visibilizar esta realidad, ofrecer apoyo a quienes atraviesan este duelo y contribuir a que ninguna familia tenga que vivir su pérdida en soledad.