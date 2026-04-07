Albanime ofrecerá más de 200 actividades en su XXVI edición este fin de semana en el pabellón ferial de la IFAB

Presentación del Salón Albanime. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Manga, Anime y Ocio Alternativo de Albacete, Albanime, celebrar su XXVI edición los próximos días 11 y 12 de abril en el Pabellón Ferial de la IFAB, con más de 200 actividades.

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, en la presentación, ha señalado que "Albanime representa valores que el Ayuntamiento defiende firmemente, como la participación juvenil, la diversidad cultural y el impulso al talento emergente", asegurando que el Ayuntamiento seguirá apoyando este Salón por la importancia que su celebración tiene para nuestra ciudad, de manera especial para la población juvenil.

Acompañada por el presidente de la Asociación Nexus Outsiders y organizador del evento, Javier Avilés, la concejala ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de las más de 200 actividades que Albanime ofrecerá durante este fin de semana entre actuaciones, talleres, concursos, stands, artistas invitados y propuestas para todos los públicos, convencida de que nuevamente será todo un éxito de organización y de público, ya que está prevista la asistencia de más de 10.000 personas como en ediciones anteriores.

"Albacete se convertirá nuevamente en punto de encuentro para los aficionados a la cultura alternativa, con especial protagonismo para la cultura japonesa, el cosplay, el k-pop, los videojuegos, los juegos de mesa y el deporte", ha indicado, destacando la consolidación de Albanime como "un evento de referencia, capaz de atraer a miles de visitantes no solo de la ciudad y la provincia, sino también de toda la región y de otras comunidades autónomas, posicionándose como uno de los principales encuentros a nivel nacional en su ámbito".

En nombre del Ayuntamiento, ha felicitado a la Asociación Nexus Outsiders, con su presidente Javier Avilés al frente, por su trabajo, esfuerzo y dedicación constante para que Albanime siga siendo una realidad en nuestra ciudad año tras año, destacando su contribución al desarrollo económico, social, cultural y turístico de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a las actividades, en el escenario principal habrá concursos y grandes eventos como concurso de Cosplay; Dance Covers Individual; Cosplay Infantil; Pasarela Cosplay; concurso de Karaoke, de dibujo y de ilustración; y exhibición de Judo y de Taekwondo; así como Big Bang Freak y K-Pop, entre otros.

En el auditorio habrá charlas y se podrá aprender de los consejos de los dibujantes, cosplayers y otros invitados. Asimismo, se han programado talleres repartidos en cinco zonas específicas donde realizar desde divertidas mascotas a todo tipo de elementos artesanales decorativos, además de talleres didácticos, dedicados al aprendizaje de dibujo o construcción de diversos elementos y también una zona reservada a las actividades culturales japonesas.

Las inscripciones se realizarán de forma presencial en dos turnos para los talleres del mismo día, a las 10.30 y a las 15.00 horas.

En la Zona Gamer, habrá con novedades y juegos retro, con decenas de puestos de juego disponibles durante todo el fin de semana, con numerosos torneos y juego libre. En el área de juegos de mesa encontrarás todo tipo de entretenimientos como dados, miniaturas en una gran ludoteca con cientos de juegos de mesa.

En la zona de Matsuri habrá actividades tan tradicionales como son el Kingyo Sukui o el Yo-Yo Tsuri. También se podrá disfrutar de una exposición de arte japonés o juegos tradicionales japoneses y coreanos, mientras que en la Zona Deportiva y de Combate habrá retos físicos de todo tipo.

En cuanto a los horarios, Albanime se podrá visitar el sábado de 10.00 a 21.00 horas y el domingo de 10.00 a 20.00 horas. Toda la información relativa a la XXVI edición de Albanime se puede consultar en la web: https://albanime.com/.