Alcalde de Albacete afirma que el agua que llega a la ciudad todavía podría causar problemas en zonas bajas

Cauce del río Jardín en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha señalado que el agua de las lluvias caídas en la Sierra de Alcaraz y que llega a la ciudad sigue manteniendo en carga e inundando colectores y "podría causar problemas en las zonas más bajas".

Junto a los servicios municipales, el alcalde ha supervisado el cauce del río Jardín antes de llegar a la ciudad y también ha visitado las labores de limpieza y saneamiento que Aguas de Albacete está realizado en la capital albaceteña, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha señalado que la gravera de La Herrera, la balsa de laminación de la Lobera y el trasvase Tajo-Segura siguen recibiendo agua tras las intervenciones realizadas estos días atrás.

Según ha explicado Manuel Serrano, todavía sigue bajando gran cantidad de agua a la ciudad y, por tanto, los colectores de Albacete siguen en carga, existiendo un "riesgo" de que salga agua por algunos imbornales de calles y garajes en las zonas más bajas de la capital.

Por este motivo, el alcalde ha recordado que el Plan de Emergencias Municipal (Platemun) sigue activado en fase de emergencia y todos los medios están disponibles y en perfecta coordinación por si fuera necesario actuar en cualquier momento.

Manuel Serrano ha dado las gracias una vez más a Aguas de Albacete, a los Bomberos, Policía Local y Voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil, así como a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Ayuntamiento de La Herrera por el "magnífico" trabajo que están llevando a cabo para mitigar este problema y preservar en todo momento la seguridad y bienestar de los albaceteños y albaceteñas "como un ejemplo más de su compromiso con Albacete".