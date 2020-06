El alcalde de Almoguera decide suspender el baño en el Tajo y los ribereños le reprochan una decisión "poco científica"

GUADALAJARA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almoguera (Guadalajara), Luis Padrino, ha desaconsejado el baño en el río Tajo en lo que afecta a su término municipal a sus vecinos porque cree que puede ser un "foco de infección" de COVID-19, decisión que ya ha sido respondida por los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía por considerarla "poco científica y muy dañina".

La postura de este alcalde de la Alcarria de publicar un bando que también ha colgado en las redes sociales en el que habla literalmente de prohibición de bañarse en el río Tajo a su paso por el municipio aunque ha matizado después a Europa Press que se trata de una recomendación, ha generado la rápida respuesta de la Asociación de Pueblos Ribereños que le tachan de no ser científico y aseguran que "bañarse es seguro" ahí y en los pantanos.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, este alcalde ha indicado que su propósito es evitar los contagios, mientras desde la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía han emitido un comunicado en el que aseguran que el baño en este río y en los embalses "es seguro" y que ningún alcalde puede restringirlo.

En este sentido, Padrino ha invitado a la asociación a que diga cuántos municipios de su zona tienen depuración aguas arriba del embalse de Bolarque teniendo en cuenta que es ese agua la que va al Tajo y la que puede contaminar el río, ha señalado. "En todo caso, yo se lo aconsejo a la gente de mi pueblo, los demás pueden hacer lo que quieran", ha apostillado.

De su lado, desde la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía tienen claro que la decisión de Padrino --al que no mencionan en el comunicado-- supone que este regidor "extralimita ampliamente sus funciones y no se acoge a lo expuesto en el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)", un informe que según Padrino no se han leído bien, de ahí que "ante la duda, lo mejor es prevenir", ha subrayado mientras desde los ribereños han anunciado la distribución de un informe elaborado por un técnico entre sus municipios con consideraciones y normas para maximizar la seguridad en piscinas y zonas de baño.