Alcalde de Escalona acusa a PP de "mentir" y señala que restos de torre albarrana se encuentran en una parcela municipal

Castillo de Escalona - AYUNTAMIENTO DE ESCALONA

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Escalona y delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha confirmado que los restos de la torre albarrana del castillo de Escalona que colapsó a causa de filtraciones de agua se encuentran custodiados en una parcela propiedad del Ayuntamiento "perfectamente delimitada, vallada y cerrada".

Así ha reaccionado el regidor después de que el PP de la localidad denunciara este domingo que ya se ha procedido al movimiento de los cascotes, tras el derrumbe de la torre albarrana ocurrido el pasado mes de marzo, y que estas piedras históricas han sido trasladadas al punto limpio municipal, hechos que consideró de "extrema gravedad".

"Lo que dice el concejal que representa al PP de Escalona son mentiras y estupideces y demuestran su ignorancia, porque ni es de Escalona, ni conoce Escalona y ni siquiera sabe dónde está el punto limpio", ha criticado Álvaro Gutiérrez en un comunicado.

Según ha explicado el alcalde, "las piedras que se han desescombrado tras el colapso de la torre del castillo están acopiadas en una parcela municipal que dista del punto limpio más de 150 metros".

"Parcela propiedad del Ayuntamiento de Escalona que está vallada, a la que solo tiene acceso la propiedad y que está perfectamente vigilada", ha añadido, preguntándose "¿dónde cree este concejal del PP que se pueden almacenar más de 100.000 kilos de piedra?".

Gutiérrez ha querido dejar meridianamente claro que todos los pasos seguidos por el Ayuntamiento se han llevado a cabo con total garantía y conforme a la Memoria Técnica elaborada con ese propósito, que "ha sido firmada por la arqueóloga de reconocido prestigio Gema Garrido y ha sido aprobada por el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura antes de que se realizara el desescombro".

"Estamos trabajando de forma seria, responsable y sensata desde que se produjo el derrumbamiento, de forma conjunta con la Junta de Comunidades, con la Viceconsejería responsable de Patrimonio y con la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes", ha recordado, y "todas las labores de desescombro se han hecho conforme al proyecto presentado y autorizado" y "siguiendo las exigencias de los técnicos".

En este sentido, ha explicado que, "por razones de seguridad y por el volumen y dimensión de los materiales, estamos hablando de 100.000 kilos de piedra, se ha separado y distinguido el ladrillo de la mampostería y de la piedra con mortero y se ha acopiado en la parcela propiedad del Ayuntamiento, custodiada y vigilada y, en ningún caso, abandonada ni expuesta a ningún riesgo".

Por todo ello, ha exigido al concejal del PP que deje de "decir estupideces y mentiras, que conozca nuestro pueblo, porque no se puede hablar de Escalona desde cualquier otro sitio de la provincia, y que se dedique a trabajar por la localidad que representa en el Ayuntamiento a cuyos plenos ni siquiera se digna a asistir".