El alcalde de Pioz rechaza los argumentos dados para la moción de censura y reivindica "los grandes avances logrados"

El secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara, Pablo Bellido. - PSOE

GUADALAJARA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde socialista de Pioz (Guadalajara), Manuel López Carvajal, ha rechazado los argumentos utilizados para justificar la moción de censura presentada por una edil del PSOE, el PP y Unidas Podemos y ha defendido que la situación del Ayuntamiento "es completamente normal y estable". "Todos los servicios municipales funcionan perfectamente, los trabajadores cobran sus nóminas al día y no existe ninguna situación caótica como intentan hacer creer", ha explicado.

López Carvajal ha reivindicado también los grandes avances logrados durante la legislatura, fruto de "años de trabajo, negociación y esfuerzo constante", especialmente en materia de educación, sanidad y movilidad. Entre ellos, ha destacado la llegada del instituto, la conversión del consultorio en centro médico y el nuevo servicio de transporte público que conecta las 14 urbanizaciones del municipio con 44 expediciones diarias.

El alcalde ha reconocido sentirse "triste" por la situación política generada, aunque ha asegurado afrontarla "con serenidad y responsabilidad democrática". "Hemos trabajado siempre pensando en mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Pioz. Hemos dedicado estos años a construir, unir y sacar adelante proyectos históricos para el municipio. Me quedo con la tranquilidad de haber trabajado honestamente y con la satisfacción de haber cumplido con nuestro compromiso con el pueblo", ha concluido.

El debate de la moción de censura tendrá lugar en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo día 22 de mayo a las 18.30 horas, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

LA MOCIÓN FRENA "LA ETAPA DE MAYOR PROGRESO DEL MUNICIPIO"

De su lado, el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado este miércoles que la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Pioz supone "un grave retroceso" para el municipio y responde únicamente al interés de "paralizar el enorme avance" conseguido durante los últimos años por el actual equipo de Gobierno encabezado por el alcalde, Manolo López.

Bellido, que ha acudido hoy a esta localidad alcarreña con motivo precisamente de la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses Astra en la localidad, ha destacado que el actual Gobierno municipal "ha escrito probablemente la página más brillante de la historia reciente de Pioz", destacando proyectos históricos como la consecución del nuevo instituto, la transformación del consultorio en centro de salud y la recuperación y puesta en valor del castillo.

También ha querido poner en valor el trabajo realizado para sanear económicamente el Ayuntamiento tras años de enormes dificultades. Bellido ha subrayado que el Gobierno municipal está "a punto de liquidar completamente la deuda del municipio" gracias a "un enorme esfuerzo de gestión, contención del gasto y responsabilidad". "Ni el Partido Popular ni Podemos han hecho jamás tanto por Pioz como lo han hecho Manolo López y su equipo en esta legislatura", ha señalado.

El secretario general de PSOE Guadalajara ha sido especialmente crítico con Podemos, formación a la que ha señalado directamente como "la auténtica impulsora" de una operación política que, a su juicio, busca "detener el progreso de la localidad porque no soportan que un alcalde socialista haya conseguido lo que ellos fueron incapaces de hacer". "Hay mociones de censura que se explican por la parálisis o la falta de proyectos. Esta se explica justamente, por lo contrario: porque Pioz avanza, progresa y tiene futuro", ha afirmado Bellido, quien considera que "hay quienes solo son felices si al municipio le va mal".

El dirigente socialista ha recordado además que ya tras las últimas elecciones existió "una operación de Podemos para intentar entregar la alcaldía al Partido Popular", asegurando que la actual moción "es la continuación de aquella estrategia". En este sentido, ha acusado a Podemos de querer "volver a enfrentar a los vecinos y dividir el municipio", frente a un equipo de Gobierno que, según ha defendido, "ha trabajado mirando hacia adelante y sembrando futuro".

Belido ha explicado también la situación de la concejala que concurría en la candidatura socialista y que ha sido expulsada del Grupo Municipal Socialista de Pioz tras apoyar esta maniobra política. Desde el partido recuerdan que la edil accedió al acta tras el fallecimiento del concejal socialista Hilario, una pérdida que califica como "una de las circunstancias más dolorosas de la legislatura".

El dirigente socialista ha considerado, además, que la entrada de esta edil se ha convertido en "la excusa necesaria" para que Podemos pueda hacerse con el control efectivo del Ayuntamiento "sin haber ganado las elecciones y sin haber sido capaz de desarrollar en el pasado ningún proyecto útil para el municipio", así como ha añadido que "prefieren que las cosas buenas que le están pasando no se las pueda buscar un alcalde socialista. Prefieren que no pasen y que las cosas vayan mal".