Alcalde de Puertollano pedirá explicaciones al Gobierno central por el retraso de la electrificación ferroviaria a 2032

Archivo - El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, posa para Europa Press, en el Ayuntamiento de Puertollano, a 30 de enero de 2024, en Puertollano, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). Miguel Ángel Ruiz es alcalde de Puertollano desde mayo de 2 - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha calificado de "mala noticia" para la localidad el nuevo retraso en las obras de electrificación de la línea ferroviaria Puertollano-Mérida, cuyo plazo de finalización se ha pospuesto de 2028 a 2032, y ha anunciado que pedirá explicaciones públicamente al Gobierno de España ante lo que considera un "nuevo abandono" a las infraestructuras clave del municipio.

En declaraciones a los medios de comunicación durante los actos conmemorativos de los Santos Ángeles Custodios, Ruiz ha lamentado que una infraestructura "que tenía que estar terminada en el 2028 se retrase otros cuatro años, hasta el 2032", una demora que, según ha advertido, compromete directamente el "desarrollo industrial" y la atracción de inversiones que experimenta la ciudad.

"Es una mala noticia para Puertollano y para el desarrollo industrial que está viviendo esta ciudad. Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones, y así se lo vamos a pedir públicamente", ha aseverado el primer edil.

CRÍTICAS POR LA VARIANTE NORTE Y LA AUTOVÍA A-43

El regidor ha exigido también respuestas al Ejecutivo central sobre el estado de la Variante Norte de Puertollano y la A-43, proyectos que arrastran años de demora a pesar de los compromisos adquiridos en el pasado.

"Qué pasa con nuestra autovía, con nuestra variante norte, una infraestructura que se anunció incluso por ministras actuales que iba a estar operativa en muy poco tiempo, antes de mayo de 2023; estamos en octubre del año 2026 y no sabemos absolutamente nada de la Variante Norte", ha denunciado Ruiz, quien ha recordado que se trata de un compromiso contraído "hace ya más de diez años".

En este sentido, Ruiz ha criticado el contraste entre los anuncios oficiales y la realidad de los proyectos ejecutados. "Cuando escuchamos titulares de otras administraciones del mismo signo político diciendo que a Puertollano la miman y que traen millones de inversiones, la realidad es que seguimos esperando nuestra autovía y nuestra variante", ha recriminado.

INFRAESTRUCTURAS CLAVE PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL Y EL VOLFRAMIO

El alcalde ha recalcado que Puertollano "sí está cumpliendo y haciendo sus deberes" al poner todos los medios necesarios para atraer iniciativas empresariales, pero ha insistido en que el crecimiento económico requiere el respaldo de conexiones adecuadas.

"Puertollano necesita infraestructuras para que el polígono industrial que se está desarrollando tenga salida para sus mercancías y sea mucho más atractivo para los inversores", ha defendido Ruiz.

Como ejemplo, ha aludido al proyecto del centro de transformación asociado a la mina de volframio previsto en la localidad, una iniciativa que requerirá de la Variante Norte para evitar el tránsito de vehículos de gran tonelaje por el casco urbano. "Necesitaremos la variante para que puedan venir los vehículos pesados sin tener que atravesar nuestra ciudad", ha concluido.