El alcalde de Puertollano vincula una posible moratoria del levantamiento de terrazas a su aprobación en pleno

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha condicionado la petición de moratoria para los establecimientos de hostelería que han instalado terrazas que no se adaptan a la ordenanza, solicitada por la Asociación Provincial de Hosteleros, Vox y PSOE, a su planteamiento en comisión por parte de las formaciones políticas y posterior debate y aprobación en el pleno de la corporación.

Mientras no se adopte ese mecanismo refrendado por mayoría en el Consistorio, el primer edil ha insistido en que debe aplicar la norma, aunque ha lamentado que quienes le "están obligando" a tomar esta decisión son PSOE, IU y Vox.

A preguntas de los periodistas antes de participar en un acto público, Ruiz ha reconocido que entiende la postura del los hosteleros que se verán perjudicados, aunque no la petición del PSOE, ya que considera que el anterior equipo de Gobierno de PSOE e IU tuvo que cumplir la ordenanza que está en vigor y que ellos mismos defienden en la actualidad, tras rechazar, junto a Vox, la propuesta de modificación presentada por el PP en el último pleno. "Quien estaba firmando esas autorizaciones de terrazas era Jesús Manchón, de IU, cuando formaba parte del equipo de gobierno socialista", ha recordado.

El alcalde ha defendido que quería resolver este asunto "de una forma sencilla y fácil para todos", aunque tras el rechazo de la mayoría en el pleno debe cumplir con lo que le obliga la ley y lo que esos mismos grupos políticos plantearon: que aplique la actual ordenanza al considerarla adecuada.

"Quiero que no se me considere como el alcalde que solo apoya a los hosteleros, sino como el alcalde que apoya a los vecinos, tengo que gobernar para todos, y tomar las mejores decisiones para facilitar la convivencia, y ahora la ley obliga a ejecutar la ordenanza y no autorizar instalaciones que no cumplen la normativa", ha remachado.

A su juicio, esta situación se hubiera solventado con la abstención de la oposición en el pleno, al margen de que se hubieran seguido convocando comisiones de seguimiento e informativas para seguir trabajando en una ordenanza que satisfaga a todos.

HOSTELEROS: "EL AYUNTAMIENTO FUE PARTÍCIPE CON SU LAXITUD"

De su lado, los hosteleros de Puertollano, coordinados por la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería, pedirán al alcalde una moratoria en la aplicación estricta de la ordenanza de terrazas para evitar perjuicios inminentes al sector, en la confianza de que empresarios, equipo de Gobierno en el Ayuntamiento y grupos políticos de oposición, consigan alcanzar una solución de consenso para adaptar la normativa a la realidad del sector, y más cuando consideran que la administración local fue en el pasado "copartícipe" de la situación con su "laxitud" al otorgar sistemáticamente las licencias.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes en declaraciones a los periodistas el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Ciudad Real, Juan Daniel Rubia, antes de participar en una reunión con hosteleros locales.

Rubia ha insistido en que las 14 terrazas con estructuras que no cumplen con la normativa municipal en cuanto a anclajes y elementos fijos han contado desde el primer momento con la preceptiva licencia municipal, que han renovado año a año sin ningún problema.

Consecuentemente, el representante empresarial considera que la administración local "era plenamente conocedora de cómo están las estructuras de esas terrazas". "Por mucho que se quiera mirar para otro lado, hay que concluir que la administración pública ha sido copartícipe", ha remachado.

"El Ayuntamiento está cumpliendo ahora la normativa, pero a nadie se le escapa que puede ser más o menos laxo, y de hecho los hosteleros llevan años con esa laxitud de normativa y no ha pasado nada", ha dicho. Así, prosigue, lo primero que se pedirá al Ayuntamiento será que tome las decisiones "con calma" y un tiempo que permita adaptar la normativa y se adopte una moratoria o suspensión de las ejecuciones de levantamiento de terrazas.

Rubia ha referido que en Puertollano "se ha destapado una Caja de Pandora que perjudica a muchos hosteleros", y que lo importante será buscar soluciones que permitan a la hostelería conservar los puestos de trabajo y "amortizar las inversiones que han hecho con el beneplácito y las correspondientes licencias municipales".

La agenda de la Asociación Provincial de Hostelería pasa, primero, por adoptar decisiones y recabar el sentir de los afectados en la reunión celebrada este viernes, tras lo cual se realizarán encuentros con la patronal FEPU, el alcalde Miguel Ángel Ruiz y los grupos políticos de oposición, a los que intentarán "convencer de lo que es mejor para Puertollano, los hosteleros y los ciudadanos".

Respecto al componente político de la problemática, tras el rechazo de los grupos de oposición, PSOE, Vox e IU, a la modificación de la ordenanza de terrazas, el presidente ha expresado que el problema, más que político, "es de supervivencia del sector", por lo que espera que al final "prime la coherencia en la política y en el día a día".