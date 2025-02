El alcalde de Seseña anuncia tras reuniones vecinales que se buscará alternativa a la ubicación de la planta de asfalto

Pide a la oposición dejar de lado "fines partidistas" y buscar "dar respuesta a los vecinos": "No debemos precipitarnos"

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha anunciado que, tras reunirse con "alrededor de quince colectivos" vecinales de la localidad, se ha tomado la decisión de "buscar una alternativa" a la ubicación prevista para la instalación de una planta de fabricación de asfalto en el municipio.

Tal y como ha asegurado el alcalde en declaraciones a Europa Press, desde que arrancó la legislatura su equipo de Gobierno "está trabajando con resultados visibles en mejorar las infraestructuras y los servicios"; de la misma manera que se ha apostado por que la localidad sea "un enclave estratégico de implantación de desarrollos industriales como fuente de riqueza".

De esta forma, asegura De Hita que se está trabajando "en desarrollos estratégicos, así como en la implantación de otra serie de actividades".

Fue en ese orden en el que, según argumenta, se tramitó la licencia integrada de la planta de asfalto, "la cual cuenta con la gestión pertinente e informes favorables hasta la fecha, incluidos los de Medio Ambiente, a falta de una última autorización por su parte".

"En cualquier caso, desde el principio nos hemos puesto a disposición de los vecinos y hemos recogido sus inquietudes, y parte de ellas ya han sido trasladadas al Gobierno regional. Y de la misma manera trabajaremos para buscar una alternativa que aporte tranquilidad a los vecinos con ese cambio de ubicación", ha reincidido.

PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN

En la tarde de este martes se hacía público que los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Seseña (PSOE, IU, Más Seseña y Todo por Seseña) tenían la intención de presentar de un recurso extraordinario de revisión para paralizar la construcción de una planta de fabricación de aglomerado asfáltico, tras detectar "carencias" en el procedimiento y "falta de información" en la concesión de la licencia otorgada por el gobierno municipal de PP y Vox.

En este sentido, el alcalde de Seseña indica que no se pueden poner en marcha las herramientas propuestas por el resto de grupos de cara a revocar la licencia, ya que su propuesta "a día de hoy no estaría fundamentadas. "Sin lugar a dudas, y si queremos dar respuesta a los vecinos, no debemos precipitarnos y por supuesto, dejar de lado cualquier fin partidista", advierte.