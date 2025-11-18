El alcalde de Talavera, sobre el AVE: "El Ministerio no puede imponer una fórmula que no sea el soterramiento"

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, que ha reivindicado el soterramiento el AVE a su paso por la ciudad, ha arremetido contra el Ministerio, que dirige Óscar Puente, asegurando que "no puede imponer una fórmula que no sea el soterramiento".

Así se ha pronunciado tras la Comisión de Seguimiento al Alcalde relacionada con la alta velocidad que ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento, toda vez que la semana pasada ya se celebró la Comisión de Seguimiento del AVE, según informa el Consistorio.

"El ministro Óscar Puente ha dicho que no va a haber soterramiento ni en Talavera ni en Valladolid ni en ninguna otra ciudad, a excepción de alguna de Cataluña o País Vasco, ya sabemos por qué", ha denunciado.

"Aquí se ha negado rotundamente", toda vez que ha conocido que los informes de transición ecológica dicen, "después de lo que aconteció en la Dana de Valencia", que Talavera tiene cinco arroyos que pasan por debajo de la vía y el nivel freático está a pocos metros.

"Esos elementos los ha tomado el Ministerio en consideración y los informes que van pasando es que no quieren hacer una barrera ahí, para que en caso de una riada del tipo de Valencia, que pueda ocurrir porque tenemos la sierra de San Vicente muy cerca provoque, un desastre personal; lo económico siempre se puede arreglar, pero las vidas humanas no, y nosotros no podemos permitir que ocurra eso", ha advertido.

Finalmente, ha señalado que desea que el estudio de impacto medioambiental se produzca a finales de diciembre o principios de enero "como prometió el Secretario de Estado".

"Si no es así, y si no está listo en estas fechas para el tramo Talavera-Navalmoral de la Mata vamos por mal camino, y yo quiero que se vayan cumpliendo los plazos para Talavera que nos han prometido", ha exigido.

PRESIONAR PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS

En dicha comisión, el primer edil ha dejado claro que su deber es "presionar" al Ministerio de Transportes para que cumpla con los compromisos adquiridos con Talavera y la alta velocidad con Madrid esté operativa en 2030.

Tras asegurar que cada vez que desde el Ministerio le trasladen algún avance sobre el proyecto, lo dará a conocer tanto a los grupos municipales como a los talaveranos, ha insistido en que "lo primero a conocer es qué va a hacer el Ministerio con Talavera".

En ese sentido, ha resaltado que como alcalde ha logrado que el Ministerio escuche a la ciudad, y por eso ha ampliado a seis kilómetros las actuaciones para la integración del tren en Talavera.

"El secretario de Estado de Transportes ha dicho públicamente que Talavera tendrá trenes lanzadera, cosa que antes no", y es lo más importante que podemos tener en la conexión con Madrid y con Toledo en un futuro ", ha asegurado el alcalde.

"A Madrid vamos a tener un tren fiable y un escaparate internacional porque estamos en una de las líneas fundamentales Alemania-Francia-España-Lisboa, y Talavera está preparada industrial y empresarialmente para pertenecer a ese nudo de comunicación, porque en este momento las empresas están llamando a la puerta".

MENTIRAS DEL PSOE

En dicha comisión, el alcalde ha arremetido contra el PSOE, asegurando que lo único que haciendo el PSOE "es poner obstáculos y zancadillas a la gestión que se está haciendo para que el tren de alta velocidad venga Talavera" cuando lo que se debería hacer es trabajar conjuntamente.

Ha lamentado que los concejales socialistas se dediquen a hablar mal de Talavera y que no se hayan leído el memorándum europeo, "que dice que las etapas del tren de alta velocidad de España deben estar ya hechas en 2030", lo que estará vigente en 2034 es la conexión a Portugal. "Y eso es algo que tiene que cumplir el Gobierno".

También ha criticado que desde las filas del PSOE se haya propuesto que el Ayuntamiento pague el estudio hidrológico, "¿encima vamos a pagar los talaveranos algo que tiene que pagar el Estado", es incomprensible, ha reseñado el alcalde.