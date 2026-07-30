El alcalde de Talavera celebra la reparcelación de Meta y asegura que trabajarán para tramitarla "lo antes posible"

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, en una imagen de archivo. - AYTO TALAVERA

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha calificado de "gran y grata noticia" la aprobación de la reparcelación vinculada al proyecto de Meta, un trámite que considera "fundamental" para avanzar en la implantación del centro de datos y en el desarrollo de la zona logística de nuevas tecnologías prevista en el entorno.

A preguntas de los medios de comunicación, el alcalde ha recordado que hacía meses que se había anunciado que este paso "era inminente", por lo que ha mostrado su satisfacción por que finalmente se haya materializado, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

El alcalde ha explicado que la reparcelación es "muy importante" para el Ayuntamiento, ya que, además del proyecto de Meta, permitirá desarrollar toda la zona destinada a la logística de nuevas tecnologías.

En ese sentido, ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando, especialmente desde las áreas de Urbanismo y la Oficina Técnica, para agilizar todos los trámites municipales que sean necesarios. "Cuando nos presenten las licencias y los proyectos básicos trabajaremos para tramitarlos lo antes posible", ha asegurado.

Gregorio ha insistido en que se trata de una gran noticia no solo para Talavera, sino también para la comarca, Castilla-La Mancha y el conjunto de España, al tratarse de una inversión que, según ha recordado, superará los 750 millones de euros.

Asimismo, ha destacado que la llegada de Meta ya está despertando el interés de otras empresas, que se están poniendo en contacto con el Ayuntamiento atraídas por este proyecto.

"Talavera se convierte en un centro neurálgico de las nuevas tecnologías", ha afirmado el alcalde, convencido de que la implantación de Meta supondrá un importante efecto tractor para nuevas inversiones y oportunidades de desarrollo económico y empleo.

Por otra parte, Gregorio ha señalado que le habría gustado recibir una llamada del presidente de Castilla-La Mancha para comunicarle personalmente la aprobación de la reparcelación, aunque ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá colaborando para facilitar el desarrollo del proyecto.

"Para nosotros es como agua de mayo. Ahora solo falta que nos digan cuándo va a comenzar la obra", ha concluido.