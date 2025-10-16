El alcalde de Talavera pide al Gobierno que "acelere" el AVE y cumpla su compromiso para que esté operativo en 2030

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha demandado de nuevo al Ministerio de Transportes y al Gobierno nacional que imprima "celeridad" al proyecto del AVE "y que cumpla su compromiso para que esté operativo de cara a 2030".

Así se ha pronunciado en el IX Foro Ibérico Corredor Sudoeste Ibérico que se ha celebrado en Madrid, y al que ha asistido el concejal de Urbanismo, Benedicto García, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha recordado "la oportunidad histórica" que tiene Talavera y el resto de territorios por los que transcurre la línea para aprovechar la cita del Mundial de Fútbol de 2030, "y tanto la electrificación de las vías como la alta velocidad debería estar en funcionamiento para esa fecha".

El alcalde ha indicado que desde el Ministerio no han trasladado ninguna novedad en el avance del proyecto, más allá de la inauguración de una subestación eléctrica en julio en Calera y Chozas que sentaba las bases para la electrificación de las vías.

"Necesitamos ver avances", ha reiterado Gregorio, que ha insistido en que "el tiempo apremia" y los talaveranos desean que el Ministerio ofrezca noticias sobre este proyecto "del que depende buena parte del desarrollo de la ciudad".

Gregorio ha indicado además la unión que existe entre los territorios españoles y portugueses por los que transcurre la línea, que apuestan en firme "por la puesta en marcha de la alta velocidad en 2030".