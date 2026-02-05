Alcalde Talavera pide "precaución" ante la situación "complicada" que puede elevar a rojo el nivel del Tajo

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado de que la situación del río Tajo a su paso por la ciudad sigue en nivel naranja aunque "es probable" que escale a nivel rojo y ha pedido "precacuión" porque la situación sigue siendo "complicada".

Así se ha pronunciado este jueves el primer edil tras conocer los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo aportados a las 7.00 horas.

Gregorio ha informado de que el aforo de la zona de confluencia entre el Tajo y el Alberche "está en nivel rojo" pero, sin embargo, a su paso por Talavera, en la zona cercana al colegio Madre de la Esperanza "permanecemos en nivel naranja", por lo que debemos extremar la precaución en la ribera del río".

El alcalde mantendrá una reunión con el equipo de emergencias de la ciudad "y tomaremos decisiones sobre la ribera del río ante la crecida del caudal", como cortar el acceso a pasos inferiores, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha pedido a los vecinos que no se acerquen "a zonas peligrosas" dado que va a continuar la lluvia "y la situación empeorará y en cualquier momento podemos estar en nivel rojo por la cantidad de agua que está cayendo y hay que tener mucha precaución".

"Este equipo de Gobierno seguirá trabajando en la seguridad de los talaveranos", y para eso, estamos coordinados con Policía Local, Protección Civil, la Confederación Hidrográfica del Tajo, el 112, la Junta y Bomberos, Servicios Generales del Ayuntamiento y Aqualia.

Ha señalado que ha habido algunos incidentes con el arroyo de la Portiña en la desembocadura en la Real Fábrica de Sedas que ha provocado la inundación de algunos garajes, "pero vamos a seguir trabajando para que la situación esté bajo control".

Gregorio ha reconocido que la situación "es complicada" pero que está preparado todo el operativo para hacer frente a las incidencias que pueda ocasionar el temporal.