Alcalde de Talavera reclama información al Ministerio ante el nuevo estudio del AVE: "Tiene que estar en 2030"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que ha solicitado información al Ministerio de Transportes después de que el ministro Óscar Puente haya desvelado que, mientras se resuelve el paso de la alta velocidad por Toledo, se hará un nuevo estudio informativo para la línea Madrid-Extremadura.

Un estudio que contempla una nueva vía que unirá el tramo que afecta a Talavera con el trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de Bargas, algo que el ministerio considera "una solución transitoria" hasta que se desbloquee la parada en Toledo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Queremos información puntual de ese proceso", ha dicho el alcalde, que ha subrayado la importancia que tiene para la ciudad que la alta velocidad esté operativa en 2030 como estaba previsto; "esa fecha es fundamental para nosotros".

El alcalde ha recordado que Talavera está experimentando un importante crecimiento en estos tres años de mandato, "que se verá apuntalado por la mejora en las comunicaciones y con la alta velocidad".

Por eso, "queremos que desde el Ministerio se nos informe de cómo está en este momento el documento de impacto medioambiental, porque es fundamental para que la integración del AVE a su paso por Talavera de la Reina sea una realidad y puedan cumplirse los plazos de la llegada en 2030".

Gregorio ha insistido en que la ciudad necesita el tren de alta velocidad; "un transporte digno que llegue a Madrid en tiempo y hora porque cada vez tenemos más trabajadores en esta zona y Talavera cada vez es más atractiva a inversores y necesitan un tren de calidad".