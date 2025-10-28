El alcalde de Toledo destaca "el trabajo conjunto y la voluntad de consenso" en la elaboración del nuevo POM

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido este martes una reunión en el Ayuntamiento de Toledo junto a los portavoces de los grupos municipales, la empresa adjudicataria de los trabajos de asistencia técnica para la elaboración del proyecto del Plan de Ordenación Municipal (POM), Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L., además de técnicos municipales, y los concejales de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado; el de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano y el de Hacienda, Fondos Europeos y Participación Ciudadana, Juan José Alcalde.

Previamente, el alcalde, en "un ejercicio de transparencia y participación" en la elaboración de este proyecto "tan necesario y esperado en la ciudad desde hace muchos años", se ha reunido, junto al concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, y con el portavoz del Grupo Municipal de IU-Podemos, Chema Fernández, para explicarles de primera mano el proyecto en el que se está trabajando.

Hoy, es el propio equipo redactor del proyecto quien ha detallado los procesos llevados a cabo hasta el momento para garantizar el desarrollo económico y social de la ciudad. El objetivo de la reunión ha sido poner en común la redacción del documento de avance que se someterá a exposición pública y a evaluación ambiental.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el propósito es que este trabajo cuente "con el aval y el punto de vista de todos los representantes de los ciudadanos de Toledo".

Velázquez ha reiterado la voluntad de alcanzar el mayor consenso posible en torno al POM, "hay una voluntad clara de conseguir un consenso lo más amplio posible, ojalá pudiera ser unánime, porque somos conscientes de la importancia que tiene este documento para Toledo y los toledanos". De hecho, ha recordado que el POM es un documento esencial que define "cómo tiene que ser la ciudad y que trasciende legislaturas y cargos públicos".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "generosidad y la responsabilidad" de todas las formaciones políticas, "tenemos que ser lo más generosos posible y trabajar con la mayor transparencia y sinceridad, para que entre los grupos políticos exista la confianza necesaria que nos permita alcanzar un acuerdo importante y beneficioso para los toledanos".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de poner a Toledo por delante de cualquier interés partidista, "es el momento de mirar la ciudad por encima de cualquier sigla política y de mirar por el futuro que queremos para los ciudadanos, por encima de cuestiones ideológicas o personales".

Por último, el alcalde ha resaltado que el proceso de trabajo se está desarrollando "con discreción, pero con la máxima lealtad y transparencia", y ha expresado su confianza en que este esfuerzo conjunto dé como resultado "un Plan de Ordenación Municipal con la mayor participación posible, que sea el mejor documento posible para el futuro de Toledo", según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.