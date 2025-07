El alcalde de Toledo pide a Adif y Renfe que piensen en la gente y lamenta "la falta de responsabilidad" tras la avería

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido este martes tanto a Adif como a Renfe que piensen en la gente tras la nueva avería en la catenaria entre Yeles y La Sagra que ha afectado a los trenes de la línea Madrid-Toledo, al tiempo que ha lamentado "la falta de responsabilidad" ante lo sucedido.

A preguntas de los medos, Velázquez ha dicho no entender cómo esta situación se está dando "de manera tan continua" y cómo no existe un plan de contingencia. "No entendemos cómo existiendo cauces de comunicación con los usuarios y teniendo en cuenta lo que sucedió anoche no se les comunicó que esta mañana no iba a haber servicio".

"Aquí nadie, absolutamente nadie, asume ningún tipo de responsabilidad con el perjuicio que están causando a tantísimas personas, a las que ya no se les puede pedir más comprensión porque han agotado el vaso de su paciencia", ha sostenido.

Por ello, ha pedido tanto a Adif, como a Renfe y al Ministerio de Fomento que piensen en la gente que se ha quedado toda la noche en estos trenes, "y que piensen en las personas que esta mañana han ido sin tener información, pudiendo haberla tenido, a la estación y les están causando muchísimos problemas".

Así, ha aprovechado para volver a pedir que se levanten los peajes de la AP-41, "no solamente para solucionar los problemas habituales de la A-42, que sabemos cómo está, sino también para que se planteen alternativas a los usuarios".

"No sabemos qué más puede pasar, pero peor no se puede hacer de lo que lo está haciendo en estos momentos el Ministerio y el Gobierno de España con un servicio tan importante y tan esencial como es el servicio de trenes que nos une Madrid con Toledo", ha zanjado.