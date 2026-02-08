El alcalde de Toledo pide "máxima prudencia" ante la crecida del río Tajo tras las últimas borrascas

Crecida del río Tajo en Toledo tras las últimas borrascas - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha hecho este domingo un llamamiento a la "prudencia" y a la "responsabilidad" de todos los ciudadanos ante la situación del río Tajo tras las intensas lluvias registradas en los últimos días y los continuos desembalses de los pantanos de cabecera, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Durante una visita que ha realizado a la zona afectada de la senda ecológica, Velázquez ha explicado que, aunque la jornada de hoy puede darnos una "tregua meteorológica", sigue lloviendo en otras partes de España lo que provoca que el río "suba de manera importante". De hecho, ha recordado que los embalses se encuentran prácticamente al cien por cien de su capacidad, lo que obliga a realizar desembalses que están influyendo directamente en el caudal del Tajo.

En este sentido, el alcalde ha indicado que el río ha experimentado una subida notable durante la pasada noche y que, aunque no se han alcanzado los niveles registrados en la primavera pasada cuando fue necesario actuar en puntos como el Hospital Nacional de Parapléjicos, la situación requiere vigilancia constante, "seguimos en contacto permanente con la AEMET, el 112 y la Confederación Hidrográfica del Tajo para evaluar la evolución del río en tiempo real".

Velázquez ha señalado que en estos momentos varios tramos de la senda permanecen cortados al tránsito y no se descarta que puedan cerrarse nuevos espacios en los próximos días. Entre los más afectados se encuentran las proximidades del puente de Alcántara, donde ya se produjo un desprendimiento de rocas, así como otras partes en Safont, la playa de Tenerías y zonas próximas al Casco Histórico, donde el agua ha alcanzado cotas elevadas.

El alcalde ha advertido especialmente del peligro de aproximarse a arroyos, cauces y al propio río Tajo, recordando que en algunos tramos "hay zonas aparentemente transitables que, pocos metros más adelante, se encuentran completamente anegadas", es por ello, que ha pedido a los ciudadanos que respeten escrupulosamente los cortes y las señalizaciones instaladas por los cuerpos de seguridad, "si hay una cinta de Policía Local o de Protección Civil es por algo, no es una decisión arbitraria, sino técnica, y busca garantizar la seguridad de todos".

En este punto, Carlos Velázquez ha agradecido la labor de los voluntarios de Protección Civil, así como de la Policía Local, los Bomberos y el resto de servicios de emergencia, que permanecen activados y desplegados por la ciudad, al tiempo que ha recordado que el plan de seguimiento y coordinación sigue operativo, en continuo contacto con los organismos competentes ante un escenario meteorológico "muy cambiante, estamos viendo episodios en los que pasamos de lluvias intensas a un sol radiante en muy poco tiempo, lo que puede llevar a una falsa sensación de seguridad", ha advertido.

Finalmente, el alcalde ha señalado que, más allá de los cortes preventivos y de incidencias puntuales, no se han registrado daños personales durante el fin de semana. No obstante, ha insistido, en que "la mirada sigue puesta en el cielo, en los desembalses de los pantanos de cabecera y en el estado del río Tajo", reiterando su mensaje de máxima precaución y responsabilidad.