Alcalde de Toledo valora su encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea: "Abre nuevas oportunidades"

Reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha mantenido este martes un encuentro de trabajo en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario responsable de Fondos y Reformas, Raffaele Fitto, y la Eurodiputada del Grupo Parlamentario Popular Elena Nevado, en el que han abordado las oportunidades de financiación europea para la ciudad y los principales retos de futuro que afronta Toledo.

Durante la reunión, ambas partes han analizado los grandes ejes estratégicos de la política europea en materia urbana y de cohesión, entre ellos la Agenda de la Unión Europea para las ciudades, la próxima convocatoria de fondos europeos vinculados a la política de cohesión, la revisión intermedia de dicha política y la estrategia europea para el derecho a quedarse, orientada a garantizar el desarrollo equilibrado de los territorios y evitar la despoblación, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

En este contexto, el alcalde ha valorado especialmente la Agenda de las Ciudades que ya ha aprobado la comisión, señalando que "para Toledo es algo verdaderamente relevante, porque abre nuevas oportunidades de financiación y de desarrollo para proyectos transformadores".

Velázquez ha expuesto también el grado de ejecución de los fondos europeos que actualmente se están desarrollando en la ciudad, tanto del programa Edusi como de los fondos Next Generation, destacando que "se están aplicando en un porcentaje altísimo".

Asimismo ha subrayado que, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento en 2023, "podemos ser optimistas y estar moderadamente satisfechos por la importante ejecución de estos fondos, que están permitiendo mejorar las infraestructuras y, por tanto, los servicios que reciben los ciudadanos".

También, el alcalde ha trasladado al vicepresidente de la Comisión Europea la situación generada en Toledo con la última convocatoria de fondos EDIL.

El PAI de Toledo contemplaba importantes infraestructuras completamente necesarios para la ciudad, como el pabellón deportivo multiusos, la recuperación de circo romano, la transformación urbana de la TO-21, la conexión de los barrios de Valparaiso y La Legua con Buenavista, la puesta en valor del recinto ferial y la recuperación integral del anfiteatro de las tres culturas Así mismo, El alcalde de Toledo le ha informado de que el Ayuntamiento ha iniciado diferentes acciones ante la resolución denegatoria.

Por otro lado, durante el encuentro, el alcalde ha trasladado al vicepresidente la invitación formal para visitar Toledo, quien ha mostrado un gran interés por conocer la ciudad y se ha interesado por proyectos y acontecimientos relevantes como el VIII Centenario de la Catedral Primada, así como por infraestructuras turísticas y culturales y por los retos que afrontan las ciudades con alta afluencia de visitantes.

En este punto el alcalde le ha dado a conocer algunas iniciativas pioneras de Toledo, como la ordenanza que regula la convivencia entre residentes y turistas en el Casco Histórico o la puesta en marcha de comunidades energéticas para vecinos, siendo una de las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad en impulsar este modelo.

Por último, Velázquez se ha mostrado muy satisfecho con este encuentro, "que refuerza la posición de Toledo en Europa y abre nuevas oportunidades para seguir avanzando en proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos", y ha asegurado que el Ayuntamiento "continuará trabajando en coordinación con las instituciones europeas para defender los intereses de la ciudad".