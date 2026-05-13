La alcaldesa de Guadalajara abre la puerta a aplazar o modificar la zona regulada prevista para el lunes

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha abierto este miércoles la puerta a un posible aplazamiento o modificación de la nueva zona de estacionamiento regulado y controlado prevista inicialmente para entrar en vigor el próximo lunes, y ha asegurado que el Ayuntamiento continúa escuchando a vecinos y colectivos afectados.

"De aquí al lunes pueden pasar muchas cosas. Podría haber un nuevo aplazamiento o podríamos tomar otro tipo de decisiones", ha afirmado Guarinos durante una visita a las obras de la calle Dos de Mayo, a preguntas de los medios, dada la concentración protagonizada el pasado jueves de forma anónima en la Plaza Mayor y las dos que hay previstas también en las próximas jornadas.

Así, en este sentido se ha limitado a mostrar "respeto total y absoluto" hacia las protestas y a reconocer que ha habido una concentración y que desconocía lo que pudiera venir en el futuro.

La regidora ha insistido en que el Gobierno municipal mantiene contactos con comunidades vecinales y residentes y que actuará "pensando en lo mejor para los guadalajareños".

"Escuchamos absolutamente a todo el mundo, respetamos a todo el mundo y tomaremos las decisiones que consideremos oportunas", ha señalado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

La alcaldesa ha enmarcado además la implantación del nuevo sistema dentro de las obligaciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impuesta por la Ley de Cambio Climático aprobada por el Gobierno central en 2021 para municipios de más de 50.000 habitantes.

"El origen del problema está en la Zona de Bajas Emisiones", ha sostenido, responsabilizando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y acusando al anterior alcalde socialista, Alberto Rojo, de criticar ahora las consecuencias de una normativa que, según ha dicho, su propio partido impulsó.

Guarinos ha defendido el modelo planteado por el Ayuntamiento, basado en zonas blancas gratuitas, zonas rojas para residentes y zonas azules de rotación.

En este sentido, ha recordado que en el entorno de la calle Dos de Mayo, cuyas obra ha visitado este miércoles, se han habilitado 53 nuevas plazas libres y ha destacado que la zona roja permitirá a los vecinos aparcar por "menos de tres euros al mes".

"Hay residentes que llegan a sus casas y no tienen posibilidad de aparcar", ha argumentado.

También ha reivindicado el papel de los aparcamientos disuasorios, citando el de Hermanos Fernández Galiano, donde, según ha explicado, se puede estacionar durante 24 horas por dos euros diarios.

FIN DE LAS OBRAS EN LA CALLE DOS DE MAYO

La alcaldesa ha presentado también este miércoles la finalización de las obras de acondicionamiento de la calle Dos de Mayo, una actuación integrada en el Plan Asfalto municipal que ha supuesto una inversión superior al medio millón de euros e incorpora un carril bici bidireccional.

La calle permanece completamente abierta al tráfico desde finales de abril.

La intervención, visitada junto al concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha permitido renovar el firme, mejorar aceras, reforzar la accesibilidad y acondicionar paradas de autobús urbano en una de las principales arterias de conexión entre el centro, la estación de tren, la estación de autobuses y el futuro campus universitario.

"Es una vía estratégica que necesitaba una reforma tras muchos años de abandono y falta de inversiones", ha afirmado Guarinos.

La actuación incluye además la creación de 53 nuevas plazas de estacionamiento libre y la mejora de las paradas 130, 131 y 194 del transporte urbano.

En cuanto al nuevo carril bici, facilitará la movilidad sostenible en una zona que en los próximos años concentrará a cerca de 4.000 estudiantes y profesores vinculados al futuro campus universitario.

Por su parte, López Pomeda ha subrayado que el estado previo de la calle era "indigno" para una ciudad como Guadalajara y ha defendido que el nuevo diseño está pensado tanto para las necesidades actuales como para el futuro crecimiento universitario y de movilidad.