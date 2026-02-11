La alcaldesa de Guadalajara traslada su apoyo a afectados por el ERE de Cummins y confía en que la crisis sea "temporal"

Archivo - La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha enmarcado la situación de dificultad que atraviesa la planta de Cummins, empresa que ha anunciado un ERE que puede afectar a la mayor parte de la plantilla, en el contexto de la inestabilidad del mercado energético internacional, especialmente en lo relativo al hidrógeno verde.

En una comparecencia ante los periodistas, la alcaldesa ha sido preguntada por esta situación, explicando como, en los últimos años se generaron "muchas expectativas" en torno a determinadas energías alternativas, entre ellas el hidrógeno verde.

Sin embargo, el encarecimiento de los costes energéticos y una demanda inferior a la prevista han provocado la paralización de numerosos proyectos vinculados a este sector.

"Cuando la demanda de hidrógeno verde no es la que se esperaba, esos proyectos se frenan", ha explicado la regidora, quien ha destacado que la situación no afecta únicamente a Cummins, sino a otras empresas que apostaron por esta tecnología.

Por último, la alcaldesa ha mostrado su confianza en que el actual escenario sea coyuntural y que el mercado pueda recuperar la normalidad en el futuro, permitiendo retomar este tipo de iniciativas o explorar alternativas industriales.

Asimismo, ha trasladado "el apoyo tanto a los trabajadores como a la empresa" y ha expresado su deseo de que la situación pueda revertirse cuanto antes.