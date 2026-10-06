La alcaldesa de Guadalajara ve la convocatoria electoral una oportunidad para la "regeneración democrática"

Archivo - La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, considera que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre supone una oportunidad para "recuperar la decencia en la vida pública", avanzar en la "regeneración democrática" y "abrir una nueva etapa de reconstrucción nacional para nuestro país".

En declaraciones a Europa Press, Guarinos ha señalado que el hecho de que "los guadalajareños podamos decidir en las urnas es siempre una buena noticia y una de las máximas expresiones de la democracia".

La alcaldesa sostiene asimismo que España necesita volver a situar en el centro el interés general, el "respeto a las instituciones y la igualdad de todos los ciudadanos".

Por último, afirma que el 29 de noviembre los guadalajareños tienen "una gran oportunidad" y se ha mostrado "convencida de que sabremos aprovecharla con responsabilidad y con la importancia que merece una decisión que marcará el futuro de España".