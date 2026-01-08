La alcarreña Laura Barbas Calvo, primera mujer al frente del Instituto Geográfico Nacional en sus 155 años de historia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside el nombramiento de Laura Barbas Calvo como directora general del Instituto Geográfico Nacional. - MINISTERIO

GUADALAJARA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presidido este jueves el nombramiento de la alcarreña Laura Barbas Calvo (natural de la localidad de Horche) como directora general del Instituto Geográfico Nacional, el organismo público dependiente del Ministerio que cartografía el territorio español y que, en palabras del ministro, se ha convertido en "esencial en el desarrollo de las infraestructuras digitales de transportes geointeligentes para la evolución hacia la movilidad sostenible y conectada".

Barbas es la primera mujer que dirige el IGN en sus 155 años de historia, un paso que permite visibilizar la presencia de las mujeres en la investigación, sector con apenas referentes femeninos que sirvan de "espejo e inspiración". "El hecho de que sea la primera mujer en acceder a esta alta responsabilidad debería hacernos reflexionar sobre lo que queremos ser como sociedad, porque un país que da la espalda al talento de una de sus mitades está renunciando a avanzar. Nos corresponde modificar los estereotipos de liderazgo y poner en valor el talento femenino", ha indicado el ministro.

Laura Barbas Calvo es ingeniera de telecomunicaciones, pertenece al cuerpo de Astrónomos y es miembro del grupo de coordinación de la Red de Infraestructuras de Astronomía. Su carrera se ha desarrollado en el Observatorio Astronómico de Yebes, donde ha participado en el diseño y desarrollo software del sistema de control de varios radiotelescopios. Es por ello, tal y como ha señalado Óscar Puente, "una de las grandes artífices de que en la actualidad Yebes sea el observatorio más eficiente del mundo en el descubrimiento de moléculas interestelares, los ladrillos primarios que componen el edificio de la vida".

En su discurso de posesión, Laura Barbas ha destacado el papel fundamental que el IGN desempeña en la difusión del conocimiento científico en nuestro país, y se ha comprometido a ejercer un liderazgo cercano, participativo y que fomente el talento de todas y todos. "Creo firmemente en el trabajo en equipo, en la escucha activa y en la construcción colectiva. Sólo así alcanzaremos nuestros objetivos", ha manifestado.

La nueva directora general releva al frente del IGN a Lorenzo García Asensio, que ha dirigido el instituto los últimos 7 años con proyectos emblemáticos como el desarrollo del gemelo digital del territorio español, que realizará su último y definitivo impulso bajo el nuevo liderazgo. El ministro ha querido detenerse en el "reconocimiento internacional" que el desarrollo de esta réplica digital del suelo español ha supuesto para el IGN, según ha informado el ministerio en nota de prensa.