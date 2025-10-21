Alcázar de San Juan acogerá los días 21 y 22 de noviembre el 2º Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte - JCCM

CIUDAD REAL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Alcázar de San Juan va a acoger los días 21 y 22 de noviembre el 2º Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así lo ha trasladado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, este martes durante la celebración de la Comisión Técnica Regional del Programa Somos Deporte 3-18 que tiene como finalidad consolidar hábitos de actividad físico-deportiva y adherencia a la práctica deportiva.

Amador Pastor ha asegurado que con la celebración de esta segunda edición del congreso se pretende formar a los colectivos que forman parte del deporte en Castilla-La Mancha con un espacio de actualización profesional dirigido a docentes, educadores físico-deportivos, entrenadores y estudiantes de Ciencias del Deporte.

Con relación al programa Somos Deporte 3-18, el consejero del área ha puesto de manifiesto el incremento del 45 por ciento de participación en el mismo en los últimos diez años a la vez que ha destacado que son ya 1.065 entidades deportivas y 10.029 equipos los que están repartidos en las diferentes modalidades deportivas.

Asimismo, ha recordado que este año se han sumado tres nuevas disciplinas deportivas como son el golf, halterofilia y piragüismo y se ha puesto por primera vez en marcha la liga regional cadete femenina de fútbol, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha subrayado que uno de los objetivos del Ejecutivo autonómico es seguir aumentando la presencia femenina en este programa que alcanzará este año el 35 por ciento, además de fomentar la participación en las categorías inclusivas y adaptadas.

La Comisión Técnica Regional Somos Deporte 3-18 ha abordado la normativa que rige el deporte escolar y en ella se ha dado voz a los agentes que participan en el deporte escolar como son las federaciones, clubes, entidades locales o las diputaciones provinciales, entre otros.