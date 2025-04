Alcónez (UGT) pide más implicación a empresas ante la siniestralidad laboral y reivindica más sindicalismo como solución

Sigue a al espera de posibles movimientos de la Junta de cara a crear el Instituto de Prevención: "No hay novedad"

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha situado la siniestralidad laboral como uno de los problemas más graves en el ámbito laboral en la región, advirtiendo sobre la responsabilidad de las empresas en materia de prevención.

En una entrevista concedida a Europa Press, la responsable regional de UGT ha afirmado que "en la región, lo que pasa con la siniestralidad laboral es absolutamente tremendo y no se puede permitir". Una situación que se coloca entre las primeras preocupaciones de la nueva Ejecutiva que asume la dirección del sindicato en Castilla-La Mancha tras la celebración de su IX Congreso.

En este sentido, ha destacado el incremento de accidentes mortales en la región en 2024 respecto a 2023, señalando que, lamentablemente, el problema está constantemente de actualidad, con sucesos como el fallecimiento de un trabajador en Villarrobledo.

Sin embargo, Alcónez ha apuntando que el fenómeno de la siniestralidad laboral no se puede reducir a la contabilización de sucesos como si fuesen hechos aislados accidentales. "Aquí no pasan las cosas porque el trabajador o trabajadora ha tenido un descuido o un despiste", ha afirmado la responsable de UGT Castilla-La Mancha. "No queremos ser esa estadística", ha señalado, apuntando a la existencia fenómenos estructurales como la disposición de medidas de seguridad, la actuación frente a materiales peligrosos como el radón o el amianto, o el desarrollo de una cultura de la prevención.

Alcónez ha realizado una "llamada al empresario" explícita, afirmando que desde los sindicatos, el "trabajo es claro y es continuo" para luchar contra la siniestralidad laboral e incrementar la seguridad.

"Nosotros lo que hacemos es visitar los centros de trabajo, hablar con las personas trabajadoras, hablar con quienes gestionan esos centros de trabajo y trasladar el conocimiento a través de nuestros técnicos de prevención de riesgos laborales", ha afirmado la secretaria general del sindicato. "En aquellos centros de trabajo en los que hay representación sindical, hay sindicalismo, existe el sindicalismo, está demostrado, hay menos accidentes laborales y son menos graves", ha añadido.

Un empeño, ha planteado, que, sin embargo no logra erradicar el problema, por lo que "alguien más tiene que hacer algo, los que se sientan al otro lado de la mesa tienen que hacer algo".

SIN NOVEDAD SOBRE EL INSTITUTO

Por otra parte, ha revelado que, en UGT, no cuentan con ninguna novedad sobre la constitución de Instituto de Prevención de Riesgos Laborales comprometido por la Junta, recordando que, para atajar los accidentes laborales, "sin lugar a dudas necesitamos la mano de la Junta".

Además, ha puesto énfasis en la necesidad de impulsar elementos como "la figura del delegado territorial de prevención", así como "campañas impactantes" de concienciación y divulgación de la cultura de la prevención, señalando que "tienen una repercusión" y "funcionan".

CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES E IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Por otra parte, Alcónez ha identificado algunos de los objetivos prioritarios que se marca la nueva ejecutiva, elegida el pasado mes de febrero, entre los que ha identificado la apuesta por el medio ambiente y la igualdad de género desde el ámbito laboral.

En este sentido, la responsable sindical ha reiterado la importancia para el sindicato de incorporar la perspectiva medioambiental en el ámbito laboral a través de su incorporación "en todos los convenios colectivos que vayamos a negociar".

Un elemento que se adaptará, según ha apuntado, a las características y circunstancias de cada empresa y centro de trabajo. "Podemos centrarnos en una empresa, en un centro de trabajo, al reciclado, por ejemplo", ha ejemplificado la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha.

Además, también ha subrayado la apuesta por "acabar con la brecha de género y la desigualdad que padecen las mujeres". Una brecha que, ha identificado, va más allá de los salarios, y afecta a las mujeres "desde que inician su entrada al mercado laboral hasta que la terminan, incluso en las pensiones".

En este sentido, Alcónez ha reivindicado el compromiso del sindicato con "la igualdad de promoción y retributiva de los hombres y de las mujeres", a través de la negociación y firma de "planes de igualdad para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras".