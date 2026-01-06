La alegría de la administración de Motilla tras repartir cuatro millones: "Todo lotero quiere repartir grandes premios"

La alegría de la Administración Uno de Motilla de Palancar tras repartir 4 millones de euros del sorteo de 'El Niño'. - ADMINISTRACIÓN 1 DE MOTILLA DE PALANCAR

CUENCA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Loterías número 1 de Motilla de Palancar, en la provincia de Cuenca, ha vivido este día de Reyes un momento histórico, tras repartir cuatro millones de euros del 6.703, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026.

"Todo lotero quiere repartir grandes premios. Es lo más importante", ha confesado a Europa Press Javier Martínez, uno de los responsables de esta administración, que había vendido dos series del décimo premiado, número abonado que llevaban años jugando.

No es la primera vez que esta administración reparte suerte, pues en 2021 también regó de euros la localidad al vender el quinto premio de la Lotería de Navidad, y un primer premio de la Lotería del jueves.

Javier Martínez ha tenido la oportunidad de celebrar con algunos de los agraciados que se han desplazado a festejar su suerte hasta esta administración, situada en de la calle de Ermita del municipio conquense.

"Uno de ellos me ha dicho que el dinero le va a venir bien para empezar a hacerse una casa", indica feliz este lotero, que confiesa que los últimos años la venta de lotería no ha parado de crecer.

Pero la administración de la calle La Ermita no ha sido la única de Motilla a la que le ha sonreído la fortuna en este sorteo de 'El Niño'. En la número 2, situada en la Avenida del Riato, la arteria principal de la localidad, también se ha vendido un décimo de este primer premio, dotado con 200.000 euros.

Este punto de venta ha dado a lo largo de su historia grandes premios, entre ellos un primero de la Primitiva en 2011 y un Pleno al Quince de La Quiniela en 2013, pero es la primera vez que llevan la fortuna a su pueblo a través de los tradicionales sorteos navideños.

Este afortunado 6 de enero ha tenido además otro punto de celebración en la localidad Iniesta, donde se ha vendido un premio de segunda categoría en el sorteo de la Primitiva, con un importante pellizco de 36.000 euros para el agraciado.