El Alfonso VI de Toledo será el primer centro en tener climatización en Infantil y las obras comenzarán en julio

Acto de 50 aniversario del colegio Alfonso VI en Toledo - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El CEIP 'Alfonso VI' de Toledo, que este miércoles ha celebrado un acto conmemorando su 50 aniversario, será el primer colegio de la capital rgional con climatización en todas sus aulas de Infantil y Primaria.

Estas obras, que comenzarán en el mes de julio, las ha anunciado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el acto que ha celebrado el centro, al que también ha asistido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Velázquez ha señalado que la previsión es que esté todo operativo al inicio del mes del próximo curso y ha indicado que el próximo colegio en el que se actuará será en el CEIP Gómez Manrique del barrio de Santa María de Benquerencia.

El Ayuntamiento ya ha solicitado la correspondiente subvención y el alcalde ha señalado que está trabajando "poco a poco" para que estén climatizadas todas las aulas de Infantil y Primaria de todos los colegios públicos de la ciudad, "sabiendo que no es una competencia municipal".

Ha recordado que la titularidad de los colegios corresponde a la administración autonómica, mientras que el Consistorio asume labores de mantenimiento ordinario, limpieza y pequeñas actuaciones.

En este sentido, ha explicado que esta actuación será posible gracias a la convocatoria de ayudas impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con financiación europea para la climatización de centros educativos, una subvención que cubre parte de la actuación, pero no su totalidad.

De su lado, la ministra de Educación ha calificado de "magnífica noticia" que este centro pueda contar con climatización y ha deseado que sean "todos los colegios" de la capital, porque "hay dinero para ello", un aspecto que ya le han trasladado representantes del Gobierno regional.

PRESERVAR SU ESENCIA

Durante el acto en el centro, en el que escolares de diferentes cursos han protagonizado actuaciones musicales y palabras de reconocimiento, su director, David Gallardo, ha señalado que su pilar básico se basa en algo tan "cotidiano" como sus olivas, que tras un proceso, se convierten en el aceite que riega el pan de los desayunos de los viernes.

"Nuestra educación aspira a ser esencia que transmite respeto, tolerancia, inclusión. Para ser valientes y buenas personas", ha afirmado.

Por su lado, Juan Ignacio de Mesa, exalcalde de Toledo y como representante de los padres, ha recordado que su hija comenzó en el centro en el año 1973, y ha reivindicado la palabra "maestro", porque "lo mejor de una sociedad es educar y dar oportunidades a las nuevas generaciones".

De su parte, la presidenta del Ampa, Noemí Jiménez, ha rememorado los orígenes de esta asociación, que comenzó con "una rifa con una cesta y dos polvorones" y que ahora montan "carnavales que parecen producciones de Hollywood". Así, ha puesto en valor el papel de "un equipo invisible que siempre esta ahí" donde "cada familia encuentra su sitio y su voz".

Además, la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, María del Mar Torrecilla, ha destacado el papel del centro en la formación de las personas que han ido pasando por el mismo, lo que refleja el "compromiso por hacer un mundo mejor y más humano".

Por su lado, el alcalde ha recordado también el carácter reivindicativo y transformador del centro, recordando hitos como la consecución del primer pabellón deportivo escolar de la provincia o mejoras históricas como el comedor, la biblioteca o el cineclub.

También ha destacado el legado del colegio a través de antiguos alumnos que han llevado el nombre de Toledo a lo más alto del deporte, como el olímpico Javier Noriega o el campeón del mundo de aguas abiertas Jaime Marqués, ambos formados en el centro.

Finalmente, la ministra de Educación ha señalado que en este centro empezó a trabajar como maestra dando clases para adultos, afirmando que "una ciudad no se construye solo con calles, sino con colegios" como este, un centro de barrio, un lugar "donde los vecinos se conocen".

A las puertas del centro se han concentrado varias personas trasladado las reivindicaciones de las trabajadoras de la escuelas infantiles.

Sobre este tema, y a preguntas de los medios, Tolón ha trasladado su apoyo al profesorado recordando el compromiso del Gobierno de España con la bajada de ratios y con el establecimiento de un tope legal a la jornada lectiva de los docentes.

Así, ha recordado que en el caso de las escuelas infantiles la bajada de ratios "es una necesidad", puntualizando que el Gobierno de España no tiene las competencias para hacerlo y las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes, "hoy mismo podrían bajarlas".