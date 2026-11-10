Almagro se convierte en capital mundial de la carne de caza con el reto de llevarla de la alta cocina a los hogares

Almagro acoge el II Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética (CIGAC). - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 10 (EUROPA PRESS)

Almagro (Ciudad Real) se ha convertido este martes en la capital mundial de la gastronomía cinegética con la celebración del II Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética (CIGAC), que reúne a algunos de los mejores cocineros nacionales e internacionales con el objetivo de conseguir que la carne de caza deje de ser un producto destinado mayoritariamente a la exportación y encuentre su sitio en los restaurantes y hogares españoles.

El encuentro, organizado por Asiccaza con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real y que se celebra este martes y miércoles en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso, sede del Centro Internacional de Gastronomía Cinegética (Venari), cuenta con más de 300 profesionales inscritos, 20 sesiones y cocineros que suman la veintena de estrellas Michelin.

La inauguración ha corrido a cargo del presidente de Assicaza, José María Gallardo; el director de Venari, Florencio Rodríguez, y del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

Gallardo, durante su intervención, ha reivindicado el potencial de un producto que, pese a sus cualidades nutricionales y gastronómicas, continúa teniendo una presencia limitada en el consumo nacional.

"No puede ser que el 90% de la carne de caza de España se exporte fuera", ha lamentado Gallardo, quien ha defendido la necesidad de impulsar su consumo no solamente entre los grandes restaurantes, sino también en los hogares y en la restauración cotidiana.

El presidente de Asiccaza ha recordado que la carne de caza es un producto natural, rico en proteínas y con un contenido generalmente bajo en grasas, cuya promoción puede contribuir también a dinamizar la economía rural.

En este sentido, ha destacado que la actividad cinegética genera más de 45.000 empleos directos en España y mueve más de 1.000 millones de euros en Castilla-La Mancha, mientras que la industria de la carne de caza sostiene alrededor de 700 puestos de trabajo directos en la región.

"Se generan donde más falta hace, en nuestros pueblos", ha subrayado, defendiendo que apostar por este sector supone también contribuir al mantenimiento de la población y a la gestión de los espacios naturales.

LA CAZA COMO MOTOR DE OPORTUNIDADES

En la misma línea, Florencio Rodríguez ha destacado que el congreso es un proyecto que está dando sus frutos progresivamente y ha reivindicado el respaldo institucional a una actividad vinculada al medio ambiente, la sostenibilidad, la cultura y las raíces del territorio.

"La caza no tiene colores", ha afirmado, insistiendo en la importancia de aprovechar las sinergias entre el sector cinegético y la gastronomía.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido la apuesta de la Institución provincial por convertir la actividad cinegética en un elemento capaz de generar nuevas oportunidades económicas.

Valverde ha recordado que Ciudad Real constituye uno de los grandes territorios cinegéticos de Europa y ha planteado la necesidad de aprovechar ese potencial para impulsar su gastronomía y dar a conocer una provincia que considera todavía desconocida.

NUEVAS FORMAS DE LLEVAR LA CARNE DE CAZA A LA MESA

El congreso reúne durante estas dos jornadas a destacadas figuras de la gastronomía nacional e internacional como Iván Cerdeño, Jesús Sánchez, Rodrigo Castelo, Chus Monzón, María José Martínez o los hermanos Rubén y Ramón Sánchez-Camacho, además de sumilleres, investigadores y profesionales de la industria cinegética.

A lo largo de las 20 sesiones programadas, los participantes abordarán cuestiones como la escasa presencia de la carne de caza en las cartas de los restaurantes, su relación con el vino, las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial o las técnicas culinarias para aprovechar este producto sin perder su identidad.

El programa combina demostraciones de cocina en directo, degustaciones, maridajes y mesas redondas.

La segunda jornada contará también con cocineros como Luis Alberto Lera y el italiano Matteo Vergine, y concluirá con la entrega del Premio Honorífico CIGAC 2026 al chef Abraham García, referente de la cocina cinegética española.