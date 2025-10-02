Almagro visibilizará el 15 de octubre a las mujeres rurales: "C-LM se transforma gracias al talento femenino"

La consejera de Igualdad, Sara Simón, presenta la campaña del Gobierno de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre.- JCCM

CIUDAD REAL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad ciudadrealeña de Almagro va a acoger el próximo 15 de octubre la celebración del acto institucional del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una efeméride con la que el Ejecutivo regional quiere visibilizar el papel de este colectivo que hace que la comunidad "evolucione y se transforme de manera imparable, gracias al talento femenino".

"No siempre ha sido reconocido", ha indicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, desde el Palacio de Fuensalida, donde ha presentado la campaña institucional que este año se desarrollará bajo el lema 'Mujeres que sostienen nuestra tierra'.

La imagen de esta campaña, ha explicado, la protagonizan Nuria Sáez y Raquel Carrasco, dos apicultoras del Señorío de Molina. "Encarnan a la perfección una de nuestras señas de identidad con la miel y los múltiples productos derivados de ella y de la apicultura".

"Son dos mujeres referentes, como también lo son las mujeres cuya labor y trayectorias reconocemos y premiamos cada 15 de octubre", ha defendido Simón, que ha dado cuenta de las mujeres que van a ser galardonadas este 2025.

Por la provincia de Guadalajara se va a premiar a Mercedes de Loro y Maite Bermejo, artífices de la empresa Lavandaña, dedicada a la elaboración de productos elaborados a raíz del lavandín en la comarca de Brihuega.

En el caso de Toledo, se ha distinguido a María Carmen Zamorano, que desde su empresa Estigmajoyas elabora joyas a partir de la flor del azafrán, en un claro homenaje a las mujeres de Consuegra y de su comarca.

La premiada de la provincia de Albacete es Milagros Gaitano, de Alcaraz, propietaria del restaurante JM, "al que llegó como trabajadora para acabar siendo la persona al frente del negocio durante más de 40 años".

La galardona por la provincia de Cuenca este año es Amanda Aurora Olmeda, que con tan solo 24 años empezó a trabajar en e mundo de las cooperativas para acabar siendo gerente en varias durante más de 30 años. Actualmente se ocupa de la gerencia de Bodegas Villavid, siendo todo un referente en liderazgo femenino en el sector.

Y en Ciudad Real, precisamente en el municipio de Almagro, se va a reconocer a Nieves Tellez, fundadora de Quesos Tellez, con una experiencia en el sector de la alimentación con más de 50 años.

FERIA RURAL DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS

Dicho esto, ha indicado que desde el viernes 10, la plaza Mayor de Almagro, va a acoger la duodécima edición de la Feria Rural de las Mujeres Emprendedoras y Empresarias, en la que se podrán adquirir productos de la región "hechos por mujeres artesanas y talentosas del sector textil, de la joyería, bisutería, productos de papelería, alimentación o decoración, entre otros".

"Vamos a sumar cerca de 400 actividades realizadas a lo largo de toda la región de la mano de los Centros de la Mujer", ha avanzado Simón, que ha añadido que este año el Gobierno regional quiere poner el acento "en la manera en la que las mujeres sostenemos nuestro mundo rural".

"Lo hacemos fijando población y generando mejores condiciones de vida, pero también incorporándonos plenamente al campo, a la gestión y al liderazgo de explotaciones agrarias y ganaderas o al impulso y la transformación de nuestras materias primas y recursos naturales en productos elaborados que impulsan el desarrollo de nuestros pueblos".