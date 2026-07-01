Los alojamientos extrahoteleros de C-LM registran 68.179 viajeros y 151.385 pernoctaciones en mayo

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TOLEDO/MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros de Castilla-La Mancha (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) se situaron en 151.385 en mayo, tras anotar 68.179 viajeros, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los 1.226 apartamentos turístiscos que contabilizaba la región en el mes registraron un total de 13.523 viajeros --2.126 de ellos residentes en el extranjeros-- y 30.982 pernoctaciones, mientras que los 20 campings acogieron a 7.741 viajeros --2.357 de fuera de España-- y 20.196 pernoctaciones.

Mientras los 1.786 alojamientos de turismo rural castellanomanchegos contabilizaron 40.464 viajeros --2.110 de ellos extranjeros--, y 87.183 pernoctaciones, los 41 albergues que hay en la región anotaron 6.451 viajeros --193 procedentes de fuera de España-- y 13.024 pernoctaciones.

En cuanto al Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural ha subido un 5,69 en lo que va de año, por encima de la media nacional, que cayó un 0.74%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 12,1 millones en mayo, con un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, según Estadística.

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%.

La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.