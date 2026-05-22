El alumnado de FP Dual aumentó un 137% en C-LM durante el último curso, según un informe de la Junta y Cotec

Presentación del informe 'El modelo de Formación Dual: de la Formación Profesional al Doctorado Industrial'. - JCCM

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Cotec han presentado este viernes el informe 'El modelo de Formación Dual: de la Formación Profesional al Doctorado Industrial', el cual ha sido elaborado por la propia Fundación y coordinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y otra veintena de entidades de carácter tanto público como privado.

La presentación ha tenido lugar en los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en un acto que ha contado con la presencia del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y la directora de Cotec, Cristina Garmendia, entre otras autoridades presentes al acto, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El documento presenta las necesidades reales del mercado laboral, desde la Formación Profesional hasta el doctorado industrial. Defiende que la dual no debe entenderse como unas simples prácticas, sino como una corresponsabilidad formativa en la que el alumnado aprende trabajando en entornos reales. Además, destaca que este modelo mejora la empleabilidad, ayuda a retener talento y fortalece la innovación y la competitividad empresarial.

El texto subraya también el importante crecimiento de la FP Dual en Castilla-La Mancha, que ha pasado de 11.773 alumnos en el curso 2024/2025 a 27.901 en 2025/2026, un incremento del 137%.

Entre los principales retos identificados figuran la reducción de la burocracia, la mejora de la tutorización, la difusión del modelo y el fortalecimiento de la colaboración entre empresas, universidades y administraciones. El informe concluye que la Formación Dual debe consolidarse como una herramienta estructural para generar talento, impulsar la innovación y ofrecer itinerarios formativos completos, conectados con el tejido productivo.

Tras la presentación técnica del informe a cargo de Ainara Zubillaga, directora de educación y formación de Cotec, se ha celebrado una mesa de intervenciones en formato coloquio en la que han participado representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Formación Profesional y de empresas como Airbus, con el objetivo de analizar cómo implantar y desarrollar la Formación Dual en todos los niveles educativos, desde la FP hasta el doctorado industrial. El acto finalizará con la clausura institucional del consejero y un encuentro informal entre asistentes.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado el importante impulso que está experimentando la FP Dual, subrayando que se trata de un modelo "cada vez más conectado con las empresas, la innovación y las oportunidades reales de empleo para los jóvenes", al tiempo que ha defendido su papel como herramienta clave para retener talento y fortalecer el tejido productivo de la región.

De otro lado, el consejero también ha avanzado que la semana que viene el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará una nueva orden de precios públicos para congelar los de las matrículas de los Másteres y de Grado. "Es un compromiso asumido por García-Page en el año 2015", ha puntualizado.