El alumnado del IES 'Margarita Salas' de Seseña cuenta ya con nuevo profesor tras la agresión al director del centro

El consejero de Eduación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del IES 'Margarita Salas' de la localidad toledana de Seseña cuenta ya con un nuevo profesor de referencia tras la agresión sufrida por parte del director del centro a cuenta de un docente del mismo.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha añadido que los alumnos están "trabajando con total normalidad".

Pastor, que ha dicho que por protección de datos no puede dar más detalles, ha indicado que habló "en su momento" con el director agredido y le agradeció el trabajo que había hecho para contener una situación "que a nadie le gustaría vivir en el centro educativo".