Los trabajos de reparación en los 30 centros educativos de C-LM afectados han comenzado esta semana

Inundaciones causadas por la crecida del río Bullaque en El Robledo (Ciudad Real). - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los primeros trabajos de reparación en los centros educativos de Castilla-La Mancha que resultaron afectados por el temporal han comenzado esta misma semana, tal y como ha confirmado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor.

Preguntado por esta cuestion durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, Pastor ha recordado que, debido al temporal, se tuvo que suspender la actividad lectiva una tarde en Albacete y durante el jueves y el viernes de la pasada semana en diez localidades de Ciudad Real del entorno del río Bullaque.

En total, la Consejería ha contabilizado más de 30 incidencias de diferente índole, entre las que el titular de la cartera de Educación ha destacado los problemas en la cubierta del CEIP 'Severo Ochoa' de Puertollano, resaltando que se han registrado también otros problemas como goteras o humedades.

Con todo, ha manifestado que esta semana han comenzado los trabajos de reparación en la treintena de los centros educativos de la región que han sufrido daños, especialmente en los de la provincia de Ciudad Real donde se han concentrado el 80 por ciento de los mismos.

"Quiero remarcar desde el primer momento, en cuanto el temporal lo permitió, acudieron los servicios de las unidades técnicas a hacer las evaluaciones correspondientes", ha apuntado Pastor, quien ha destacado el trabajo "diligente" de las delegación de Educación, especialmente en Ciudad Real.