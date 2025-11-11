AMIThE se despide este sábado como asociación en defensa del Teatro Circo antes transformarse en Fundación nacional

ALBACETE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThe) celebrará su última acción asociativa este sábado, día 15, durante el concierto conmemorativo del 30º aniversario de la Unión Musical de Albacete, cerrando así un ciclo que ha tenido como epicentro Albacete, antes de transformarse en una Fundación nacional.

En un comunicado, la Asociación ha explicado que este gesto simbólico marca el cierre de una etapa de 30 años de actividad como asociación cultural centrada en la defensa, recuperación y promoción del Teatro Circo de Albacete, y anticipa su transformación en una Fundación con sede en Madrid "y con vocación plenamente estatal y europea".

Tras la decisión de la Asamblea extraordinaria de AMIThE de disolverse, la nueva Fundación AMIThE se constituirá antes de fin de año por su fundador, el albaceteño Javier López-Galiacho, e irá incorporando al patronato personalidades de la vida escénica española y del patrimonio histórico.

La nueva Fundación seguirá manteniendo "su misión de proteger, difundir y dignificar el patrimonio teatral histórico, con nuevos programas, reconocimientos y acciones de alcance nacional, pero sin olvidar nunca al histórico Teatro Circo de Albacete, joya del patrimonio mundial teatral-circense, que le dio sentido durante estos 30 años que ahora se cierran".

Respecto al acto del sábado, que se celebrará en el Auditorio Municipal de Albacete, López-Galiacho entregará su más alta distinción a la Unión Musical, en reconocimiento a su compromiso con la cultura y el patrimonio escénico del Teatro Circo de Albacete.

Como muestra de gratitud, la Unión interpretará cerrará la primera parte del concierto con la marcha-pasodoble 'AMIThE', compuesta por el maestro Fernando Bonete, en homenaje a la trayectoria de más de 30 años de la asociación con Albacete y el Teatro Circo.

La Unión Musical de Albacete ha sido una aliada constante de AMIThE en momentos clave de la historia reciente del Teatro Circo, desde los conciertos celebrados en su puerta --mientras se decidía el inicio de las obras de rehabilitación-- hasta su participación en galas de los Premios Nacionales AMIThE.

El primero de esos conciertos tuvo lugar en 1998, bajo la dirección de don Miguel Pascual Campos y, más tarde, bajo la batuta del maestro Alberto Nevado, la formación ha acompañado a AMIThE en numerosas ocasiones, siendo muy especial aquella donde la formación joven de la Unión Musical interpretó por primera vez desde la inauguración del Teatro Circo en 1887, un fragmento de la obra 'El diablo en el poder' del compositor Francisco Asenjo Barbieri.