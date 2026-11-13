Amnistía Internacional pide una investigación de la carga policial contra manifestantes en el acto de Vox en Toledo

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha pedido a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la Subdelegación del Gobierno en Toledo que revisen la actuación de la Policía Nacional este viernes en la plaza de Zocodover de Toledo, donde poco antes de la intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal, los agentes cargaron contra un grupo de unas veinte personas que protestaban contra el acto con banderas palestinas y antifascistas, silbatos y gritos.

"El derecho de reunión pacífica ampara tanto a quienes asisten a un acto político como a quienes acuden a mostrar su rechazo. La obligación de la policía es facilitar y proteger ambos, no elegir entre ellos", ha señalado la coordinadora del grupo de Amnistía Internacional en Toledo, Rafaela Alonso.

Según explica en un comunicado, "pitar, abuchear o corear consignas, incluso ofensivas, es expresión protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. La fuerza solo puede usarse cuando es estrictamente necesaria y proporcionada, y como último recurso".

La organización recuerda que, según las normas internacionales, hechos aislados de violencia no convierten una protesta en no pacífica. Si se producen, deben abordarse de forma específica y proporcionada, identificando a las personas concretas que los protagonizan y sin vulnerar el derecho de reunión del resto de manifestantes.

Amnistía Internacional refiere que, "según varios medios, uno de los manifestantes se dirigió hacia la zona donde esperaban los simpatizantes de Vox y tiró al suelo el móvil de un periodista que cubría el acto", hecho que condena, al igual que cualquier ataque o intimidación contra periodistas. La libertad de prensa debe protegerse, también durante las protestas.

La organización valora que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha haya pedido explicaciones al subdelegado del Gobierno en Toledo y al comisario por lo ocurrido, y pide que esas explicaciones y los resultados de la investigación se hagan públicos.

Además de una investigación "rápida, exhaustiva e independiente de la carga en Zocodover, con un informe público sobre la necesidad y proporcionalidad de la fuerza empleada", Amnistía pide "que la policía priorice la distensión y la comunicación con las personas manifestantes antes de recurrir a la fuerza, distinguiendo entre quienes actúan de forma violenta y quienes no", y que los agentes lleven su número de identificación de forma visible y que se respete el derecho a grabar y documentar la actuación policial, también por parte de periodistas.

Igualmente, demanda "que no se usen pelotas de goma, porras o espray pimienta contra manifestantes pacíficos ni para dispersar concentraciones pacíficas" y que se garantice el derecho a la protesta pacífica en el resto de la campaña electoral, hasta el 29 de noviembre, en todos los actos que se celebren en Castilla-La Mancha.

"Una campaña electoral es precisamente el momento en el que más debe protegerse el debate público, también el que incomoda. Defender el derecho a protestar es defender las reglas que nos protegen a todas las personas, piensen lo que piensen", ha señalado el responsable de campañas de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez.