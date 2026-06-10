Las AMPAs de Toledo se movilizan para exigir la climatización de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria

Movilizaciones impulsadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs) de la ciudad de Toledo para exigir la climatización de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria - PSOE

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs) de la ciudad de Toledo se han movilizado para exigir la climatización de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.

El Grupo Municipal Socialista, con su portavoz Noelia de la Cruz al frente, se han acercado a primera hora de la mañana a la concentración convocada por la AMPA del CEIP Fábrica de Armas a las puertas del colegio y también a la convocada en la plaza Poeta García Lorca, donde se han dado cita los padres y madres de los centros educativos del barrio del Polígono.

Las movilizaciones han contado en total con el apoyo de las AMPAs de 12 colegios de la capital, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

De la Cruz ha mostrado su apoyo a las familias y ha subrayado que la situación que se vive en las aulas durante los meses de calor "no puede normalizarse ni aplazarse más". En este sentido, ha señalado que "estamos hablando de niños y niñas que soportan temperaturas extremas dentro de los colegios, con aulas que alcanzan los 35 grados, y de docentes que desarrollan su trabajo en condiciones absolutamente inaceptables".

La portavoz socialista ha criticado que el equipo de Gobierno de PP y Vox no haya puesto en marcha un proyecto global para la climatización de los 16 colegios públicos de la ciudad, pese a que --según ha recordado-- "existen fondos europeos que permiten financiar la mayor parte de estas actuaciones".

"Si municipios como Illescas, Albacete o Talavera de la Reina ya están actuando para garantizar unas condiciones dignas en las aulas, ¿por qué Toledo sigue sin hacerlo?", ha denunciado la edil.

La portavoz socialista ha insistido en que "no es una cuestión de capacidad económica, sino de voluntad política", y ha lamentado que el Gobierno de PP y Vox "haya dejado pasar convocatorias y oportunidades de financiación que habrían permitido abordar este problema de manera integral".

Finalmente, la portavoz socialista ha reclamado "seriedad y urgencia" para afrontar una situación que afecta directamente a la salud y al bienestar de la comunidad educativa: "No estamos hablando de una mejora opcional, sino de una necesidad básica en un contexto de temperaturas cada vez más extremas".