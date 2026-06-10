Junta recuerda a ayuntamientos que los colegios son titularidad suya y que hay ayudas regionales para climatizar aulas

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha recordado a los ayuntamientos que los colegios de Educación Infantil y Primaria son de titularidad municipal y que pueden optar a la línea de ayudas regional para la climatización de los colegios.

Así ha reaccionado Padilla en el día en el que las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs) de la ciudad de Toledo se han movilizado para exigir la climatización de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.

La portavoz del Ejecutivo regional ha sacado pecho del plan especial de climatización de las aulas de Castilla-La Mancha, al ser la "única" comunidad autónoma que tiene vigente un plan como tal.

Un plan que fue lanzado en el año 2023 y en el que se llevan invertidos más de 50 millones de euros. Cuenta, según ha recordado, con varias líneas de actuación, entre ellas actuar sobre los centros que son de titularidad de la Junta como son los centros de educación especial y los centros de educación secundaria obligatoria.

En la ciudad de Toledo, de los nueve que hay, ya se ha implantado en ocho y se está ejecutando el último que queda, ha dicho Padilla.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también abrió la posibilidad de que los colegios de educación infantil y primaria, que son titularidad municipal, puedan acogerse a una línea de ayudas regional, "aportando parte de sus recursos", para implantar sistemas de climatización en los colegios.

De este modo, ha recordado que el Ayuntamiento de Albacete --gobernado por el PP-- ha solicitado ayudas este año para ocho o nueve colegios. Sin embargo, ha dicho Padilla, el ayuntamiento de Toledo, ha solicitado para uno. "Es una decisión política de los ayuntamientos", ha advertido.

"No se trata de una pelea de competencias, no se trata de una pelea de decir quién lo tiene que hacer, se trata, insisto, de una voluntad política de querer hacerlo", ha argumentado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha --ha recalcado-- ha actuado en los centros que son de su titularidad y ha "tendido la mano" y puesto recursos a disposición de los ayuntamientos para que ellos también puedan invertir en un centro que es propio.

"Creo que no debe haber ninguna discusión porque, efectivamente, al final los perjudicados son los profesores, el alumnado, allí donde no se hace esa inversión", ha finalizado.