La ampliación de una granja avícola de Albacete que llegará a 60.000 pollos, a información pública desde este jueves

Archivo - Granjas de pollos en Castilla-La Mancha. - EQUALIA - Archivo

ALBACETE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá del Júcar (Albacete) ha sacado a información pública el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria de proyecto de ampliación de explotación avícola de pollos de engorde de 30.000 a 60.000 pollos, con emplazamiento en el polígono 2, parcela 15. El plazo para presentar observaciones y alegaciones será de treinta días hábiles, a contar desde este jueves.

Así consta en el anuncio de dicho Consistorio, que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el promotor es Avícola Jiménez y Soldado, TCEA.

El expediente podrá ser consultado en la Secretaría del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar (calle Pósito nº 1) de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento https://alcaladeljucar.es, pudiéndose presentar alegaciones en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.