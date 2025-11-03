Ana Belén, UCLM y Festival CiBRA recibirán los premios Menina 2025 en Toledo el día 26 por su compromiso con la igualdad

Archivo - Ana Belén actúa este viernes en el ciclo La Plaza - ORGANIZACIÓN - Archivo

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Menina que otorga la Delegación del Gobierno recaerán en 2025 en Ana Belén, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) o el Festival del Cine y la Palabra (CiBRA), entre los principales premiados, por su compromiso con la igualdad en un acto de entrega en Toledo el próximo 26 de noviembre.

Así lo ha destacado en rueda de prensa la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, que ha especificado que la entrega de galardones será en la ciudad en el Paraninfo de San Pedro Mártir a las 19.00 horas.

A la cantante Ana Belén se le reconoce su trayectoria "profesional y personal durante décadas en defensa de los derechos de las mujeres en su faceta musical y de la interpretación", a la Universidad regional por ser "ejemplo de trabajo para la eliminación de cualquier discriminación provocada por la desigualdad de género y por la promoción de medidas de corrección para garantizar la igualdad, la diversidad y la no discriminación".

El Festival CiBRA representa un "referente" en dar visibilidad al talento femenino por sus galardones 'Alice Guy' y por defender los "valores que encarna la primera mujer cinesta de la historia".

Asimismo, se premiará a Macarena Alonso, escritora toledana por su "gran sensibilidad en defensa de las mujeres"; a la Casa Santa Lioba en Talavera de la Reina, un centro que atiende a mujeres en situación de vulnerabilidad.

También a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mancha del Júcar Centro, por su proyecto educativo 'Ponte en su lugar' para prevenir la violencia de género en adolescentes y a la Fundación ONCE Inserta Empleo de Ciudad Real por su programa 'Mujeres en modo on' que promueve la empleabilidad y la integración de mujeres con discapacidad.

Recibirá el premio Menina la Bibilioteca municipal de Villar de Olalla en la provincia de cuenca, por ser un "espacio de ocio y cultura con actividades dirigidas a la educación en valores".

Finalmente, también se premiará a Marta Marco, narradora y poeta feminista, docente de profesión, "por su experiencia, sensibilidad y dedicación profesional a lucha por la igualdad".