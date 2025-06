Angie Sánchez apuntala su carrera en solitario y vuelve a componer tras un primer trabajo con el que paró el tiempo

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora toledana Angie Sánchez, quien ha debutado con su álbum en solitario 'Tiempo al Tiempo' después de haber acompañado a grandes artistas como Leiva, Vega y Sidecars, ya tiene en mente el nombre de su segundo álbum y ha anunciado que lanzará nuevas canciones, próximamente.

Desde su infancia, Sánchez siempre ha mostrado interés por la música. Comenzando por el piano con 5 años y con Norah Jones como referente, la artista fue abriéndose camino en grupos de blues que tocaban en la sala madrileña 'La Coquette' y, a partir de ese momento, ha tenido la oportunidad de colaborar con Jacobo Serra, Julián Maeso y, más adelante, con Leiva y Sidecars.

Pero no fue hasta 2016, tras engancharse de manera "obsesiva" al disco de Quique González 'Me matas y me necesitas', cuando la artista descubrió que el vínculo que tenía con la música y su colaboración con artistas reconocidos podría ir más allá, escribiendo y cantando sus propias canciones.

De esta manera, hace tres años, cuando la artista estaba atravesando por un momento "muy crudo" emocionalmente, empezó a componer y a dar forma a su primer álbum como "un proceso de cura y de terapia", paralelamente a su momento personal, y gracias a su carácter introspectivo, la artista pudo desgranar la letra de las canciones.

"La verdad que fue una cura absoluta ver que de algo tan crudo podía crear algo como una canción", ha asegurado la artista.

Además de las experiencias personales, los artistas como Quique González, Iván Ferreiro, Zahara, Vega o Amaral han influido en la artista que, además, se ha dejado inspirar por la poesía de Karmelo Iribarren y Loreto Sesma, quienes han "nutrido e inspirado mucho" a Sánchez a la hora de escribir.

Detrás de la figura clave en el proceso de producción, se esconde Ricky Falkner, "una parte importantísima" para la artista y que la ha acompañado en un proceso de creación dividido en varias etapas. "La primera etapa lo grabamos como se hace habitualmente, con una banda que toca en directo las canciones y, así, se graba en el estudio", ha explicado Sánchez.

Sobre la segunda fase, la artista ha explicado que pretendían ir "más allá". De esta forma, ella y Falkner se fueron a una casa perdida en el campo experimentando, donde el compromiso de este tanto con la fase de preproducción como en las canciones del álbum, donde cantó, hizo coros y grabó baterías, fue clave dentro del éxito del disco.

"Por eso, hay veces que la labor del productor a mí me parece un poquito desagradecida, porque tú haces el disco, te metes a saco en la creación del disco y luego de quien se acuerda la gente es del artista", ha señalado Sánchez, destacando la labor del productor, ya que ha asegurado que tiene que decir "el nombre de Ricky Falkner muchas veces para que se sepa que él es el 50 por ciento de este disco y de otros muchos".

Trabajando mano a mano, Sánchez y Falkner han hecho un tándem perfecto en el estudio porque él ha aportado la calma que Sánchez necesita, aunque tenga que "tocar con mil grupos y producir a otros tantos", siendo como "un artesano del estudio".

Gracias al proceso creativo que ha compartido con el productor, Sánchez ha adelantado que publicará un libro con los garabatos que ha ido realizando durante la construcción de su disco. "Mientras Falkner estaba en el estudio montando, yo siempre he estado dibujando con las manos manchadas y también he escrito algunos pensamientos", ha asegurado la cantautora.

Su habilidad con el arte del dibujo se combina con el damasquino, una artesanía tradicional y familiar que Sánchez utiliza como meditación y para ampliar sus conocimientos musicales mientras da forma a sus piezas.

Aunque hayan pasado algunos años desde el proceso de creación de su primer álbum y la artista haya tenido la sensación de que las canciones envejecen muy pronto, escuchar sus temas habiéndo pasado tiempo después, siendo "una persona diferente, es bonito, porque es una retropectiva personal, ya sea por las inquietudes o por el desarrollo estilístico dentro de la industria musical", ha señalado.

"Antes de un siguiente disco publicaré un par de canciones nuevas para que no me envejezcan mucho. Y sí, ya tengo título del siguiente disco y sí, estoy deseando", ha asegurado indicando que, desde hace tiempo, tiene entre manos nuevos temas y que todavía no sabe si su segundo disco saldrá completo o con adelantos.

MIEDO POR PASAR DESAPERCIBIDA

Antes de que su primer álbum debut, 'Tiempo al Tiempo', viera la luz, Sánchez ha confesado que sentía miedo, sobre todo porque pasara desapercibido al no tener una gran labor de marketing detrás, pero para su sorpresa ha recibido mensajes muy cariños que demuestran que los oyentes han entendido muy bien lo que la artista plasma en el disco.

"Ahora la gente escucha las canciones en playlist y tu disco puede pasar desapercibido y, al final, muchos compositores hacemos una obra que tiene su historia y su principio y su intro y su desenlace", ha expresado la artista, reivindicando que la gente se debe tomar el tiempo suficiente para disfrutar de una obra entera.

Dentro de su carrera musical, la artista recuerda con especial cariño el detalle que Leiva tuvo con ella cuando le propuso cantar junto a él dos canciones en La Riviera. "Para mí fue un momento muy ilusionante y muy especial, porque fue como viajar en primera. Un sueño total".

Sobre las colaboraciones, Sánchez tiene claro que tienen que surgir de manera natural y ha agredecido el apoyo que le han brindado los artistas con los que ha trabajado siendo desconocida, asegurando que "ojalá" tenga la oportunidad, otra vez, de compartir proyecto o escenario con alguno de los artistas con los que ha colaborado.

En su momento profesional actual, está acompañando como telonera, tocando la guitarra acústica, el piano y haciendo coros, a Vega, recorriendo "un montón" de ciudades y aprovechando la oportunidad que le dio la artista de abrir todos los conciertos con sus canciones y, además, Sánchez ha adelantado que próximamente publicará la fecha de un concierto.