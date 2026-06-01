ANPE reclama "mayor coordinación" institucional y un protocolo "claro" ante las olas de calor en los centros educativos

Temperatura en un aula de Castilla-La Mancha. - ANPE

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ante las elevadas temperaturas que ya se están registrando en Castilla-La Mancha y las previsiones meteorológicas que anuncian nuevos episodios de calor intenso en las próximas semanas, ANPE vuelve a exigir una respuesta "coordinada y eficaz" por parte de todas las administraciones implicadas para garantizar la seguridad y el bienestar de alumnado y profesorado en los centros educativos.

Desde el sindicato denuncian que, un año más, la falta de colaboración entre administraciones está dificultando la adopción de soluciones reales. "Resulta especialmente preocupante que algunos ayuntamientos hayan renunciado a solicitar ayudas destinadas a la climatización de los centros educativos, mientras las distintas administraciones continúan trasladándose responsabilidades mutuamente". Esta situación, según el sindicato, provoca que miles de estudiantes y docentes sigan soportando temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje.

ANPE considera que la climatización de los centros educativos no puede quedar supeditada a disputas competenciales ni a la voluntad de cada administración. "Lo que está en juego es la salud, la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, especialmente en un contexto en el que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes".

Por ello, reclama que se ejecute de manera urgente el plan de climatización de los centros educativos, dotado de financiación suficiente, que establezca prioridades de actuación, plazos concretos y compromisos claros por parte de todas las administraciones implicadas. "Este plan debe incluir tanto las aulas como los patios y espacios exteriores, ya que todavía existen numerosos centros en los que el alumnado realiza los recreos sin zonas de sombra adecuadas".

Asimismo, ANPE insiste en la necesidad urgente de aprobar un protocolo claro y homogéneo ante episodios de calor extremo y otras inclemencias meteorológicas. "Desde hace más de una década venimos reclamando una regulación que proporcione seguridad jurídica a los equipos directivos y al profesorado, establezca criterios objetivos de actuación y permita adaptar la actividad educativa cuando las condiciones ambientales supongan un riesgo para la salud".

"No es aceptable que cada episodio de calor intenso obligue a improvisar respuestas diferentes en función del centro o del territorio. Los equipos directivos necesitan herramientas, autonomía y respaldo normativo para adoptar medidas ágiles y eficaces que protejan al alumnado y al profesorado".

ANPE hace un llamamiento a la Consejería de Educación, diputaciones, a las administraciones locales y al conjunto de instituciones competentes para que refuercen su colaboración y actúen con la máxima celeridad. A su juicio, la protección de la comunidad educativa frente a las altas temperaturas debe convertirse en una prioridad compartida y abordarse desde la planificación, la coordinación y la prevención.

"Hablar de climatización y de protocolos de actuación frente al calor extremo es hablar de salud, de seguridad y de unas condiciones dignas para enseñar y aprender", concluye el sindicato.