El antiguo Centro de Salud de Cabanillas del Campo albergará una nueva base de Soporte Vital Avanzado

La Junta en Guadalajara, Rosa María García, y el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, durante la visita realizada a las instalaciones del antiguo Centro de Salud de la localidad. - JCCM

GUADALAJARA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a implantar una nueva base de Soporte Vital Avanzado (SVA) en Cabanillas del Campo, un recurso que reforzará el sistema de emergencias sanitarias de la provincia de Guadalajara y mejorará especialmente la cobertura asistencial urgente en toda la zona del Corredor del Henares.

Así lo han avanzado la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, durante la visita realizada a las instalaciones del antiguo Centro de Salud de la localidad, que albergarán esta nueva unidad dependiente de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) del SESCAM.

En nota de prensa, el Gobierno regional explica que la implantación de esta nueva base forma parte de las mejoras incorporadas por el Gobierno regional al nuevo contrato de transporte sanitario terrestre de Castilla-La Mancha, que contempla para la provincia de Guadalajara una inversión de 75,3 millones de euros y la incorporación de nuevos recursos y profesionales para reforzar la atención sanitaria urgente.

La delegada ha destacado que la nueva unidad de SVA permitirá "mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias tiempo-dependientes como infartos, ictus o traumatismos graves, acercando una atención altamente cualificada allí donde se produce la emergencia aumentando las posibilidades de supervivencia y recuperación de las personas".

NUEVA UTILIDAD SANITARIA PARA EL ANTIGUO CENTRO DE SALUD

La futura base se ubicará en el antiguo Centro de Salud de Cabanillas del Campo, unas instalaciones que quedaron sin actividad sanitaria tras la apertura del nuevo Centro de Salud de la localidad el pasado mes de marzo y que ahora recuperarán un uso vinculado directamente a la atención sanitaria pública y a las emergencias.

La nueva unidad de Soporte Vital Avanzado prestará servicio a toda la provincia, con especial incidencia en el eje del Henares, y permitirá incrementar la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial con más tecnología, más recursos y más profesionales, lo que mejorará de forma directa la seguridad y atención sanitaria urgente de miles de ciudadanos de Guadalajara y su entorno.

Así lo ha destacado el alcalde de la localidad, José García Salinas, quien ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Gobierno regional para dar continuidad al uso del antiguo edificio.

"Cabanillas va a contar las 24 horas del día y los 365 días del año con un recurso sanitario avanzado que no solo beneficiará al municipio, sino que permitirá prestar atención a lo largo y ancho del Corredor del Henares", ha señalado.

Estas instalaciones serán adaptadas para albergar esta nueva base operativa de emergencias en una de sus tres plantas, que contará con espacios destinados al descanso del personal de guardia, zona de almacenamiento y farmacia, área común de coordinación y estancia, vestuarios y una zona cubierta para la ambulancia de soporte vital avanzado.

Asimismo, García Salinas ha avanzado que el Ayuntamiento destinará las otras plantas del inmueble a servicios municipales.

En concreto, ha explicado que el edificio albergará dependencias de servicios sociales y que también se trabaja para incorporar instalaciones vinculadas a la seguridad, complementando así el Centro Municipal de Seguridad y reforzando la atención integral a la ciudadanía.